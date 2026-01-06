Cop al chavisme
La corrupció i les sancions dificulten l’"accés total" de Trump al petroli
Malgrat tenir el 17% de les reserves mundials de cru, Veneçuela únicament produeix l’1% de l’oferta internacional
La companyia estatal que controla el sector admet que els seus oleoductes fa 50 anys que no es modernitzen
Ricardo Mir de Francia
Ni tornar la democràcia als veneçolans. Ni ajustar comptes amb la corrupció sistemàtica que ha fet de Veneçuela el tercer país més corrupte del món, segons Transparència Internacional. O si més no frenar el suposat flux massiu de drogues als Estats Units, el mantra que va posar en marxa la campanya contra el règim de Nicolás Maduro. L’argument més repetit per Donald Trump i els seus lloctinents per justificar l’agressió militar contra Veneçuela, la captura del seu president i els seus plans per convertir el país caribeny en un protectorat dels EUA, es resumeixen en una sola paraula: petroli. "Les grans petroleres nord-americanes, les més importants del món, invertiran milers de milions de dòlars per reparar la malmesa infraestructura petrolera i començar a fer diners per al país", va dir Trump dissabte. No serà fàcil ni ràpid. Tot suggereix que Trump ha disparat sense tenir un pla clar per al dia després, un modus operandi molt recurrent a Washington.
Si Trump té algun interès en Veneçuela més enllà del petroli, un sector dominat avui per les companyies xineses, encara no ho ha demostrat. No ha demanat l’alliberament dels presos polítics. Ni el desmantellament del règim de Maduro o la posada en marxa d’una transició democràtica. S’ha limitat a ungir Delcy Rodríguez com a presidenta encarregada. Diumenge li va dir que vol "accés total" als hidrocarburs del país i les seves infraestructures perquè puguin ser modernitzades. Rodríguez es va oferir a "cooperar" després de l’escenificació inicial.
Aquesta confiança en la número dos del chavisme no sembla casual. Vicepresidenta des del 2018 i advocada de formació, també és ministra d’Hidrocarburs i una figura central en la gestió del sector i en les relacions amb les petroleres estrangeres. Un sector que ha gestionat millor que d’altres, segons l’opinió prevalent a Washington. A més, segons Associated Press, manté "estretes relacions amb alguns republicans en la indústria del petroli i amb Wall Street", i hauria exercit d’intermediària amb Chevron, l’única petrolera nord-americana que opera a Veneçuela.
Paral·lelismes amb l’Iraq
Per trobar algun paral·lelisme recent amb la diplomàcia canonera de Trump caldria remuntar-se a la invasió de l’Iraq el 2003. Llavors, l’Administració Bush es va cuidar molt de no incloure el petroli entre els motius oficials de la invasió, justificada per les (inexistents) armes de destrucció massiva i la promoció de la democràcia. Però el vent no va tardar a escombrar aquella cortina de fum. Els camps petrolers van ser un dels primers objectius ocupats per les seves tropes a l’Iraq. La indústria nacionalitzada per Saddam Hussein es va obrir a la inversió estrangera a cop de decret i es va concedir un accés preferencial a les petroleres nord-americanes i britàniques. Avui tenen una presència notable en els jaciments més importants del país, si bé la propietat de les reserves continua sent de l’Estat iraquià.
Veneçuela encara és més llaminera, amb el 17% de les reserves mundials conegudes, gairebé quatre vegades més que les dels EUA, el primer productor mundial. Però és un gegant amb peus de fang. Produeix només l’1% de l’oferta mundial. Tot just un milió de barrils diaris, davant els 3,5 milions que produïa el 1999, abans que Hugo Chávez assumís el poder. La mala gestió, la corrupció massiva i les sancions occidentals han atrofiat Petróleos de Venezuela (PDVSA), la companyia estatal que controla el sector, explotat via joint ventures amb empreses estrangeres. Dels set presidents que ha tingut PDVSA des de 1999, quatre van ser acusats de corrupció. Trump ja va parlar dissabte amb els executius de les grans petroleres dels EUA per dir-los que espera que comencin a posar diners a Veneçuela, segons va publicar Politico. Però les seves demandes es van rebre amb cautela. "El sector està tan dilapidat que ningú en aquestes companyies pot ni tan sols estimar quant es necessita per fer-lo operatiu", va dir un expert del sector. La PDVSA va reconèixer el 2021 que els oleoductes no s’han modernitzat en 50 anys i que el cost de modernitzar la infraestructura rondaria els 58.000 milions de dòlars. A més, els experts reconeixen que és indispensable que hi hagi seguretat jurídica perquè les petroleres inverteixin substancialment en Veneçuela. Una seguretat que no existeix avui.
