Crisi a l'illa
Cuba, l'economia en caiguda lliure sense el petroli veneçolà
«Si Delcy Rodríguez «no fa el que és correcte» l'espera un futur «pitjor» que el de Maduro, va dir Trump
El Periódico
"Cuba sembla que està a punt de caure, s’està enfonsant definitivament. No sé com es poden mantenir". Donald Trump va augurar aquest desenllaç sobre la base d’un raonament compartit als EUA. "Rebien tots els seus ingressos de Veneçuela". Quan els EUA van agafar el vaixell Skipper, el desembre passat, portaven gairebé dos milions de barrils de cru pesat cap a l’illa.
La captura de Nicolás Maduro suposa un cop major per a l’Havana perquè entre el menú d’imposicions de Washington a la successora, Delcy Rodríguez, s’espera que figuri de manera taxativa el tall complet del subministrament petroler a l’illa. Si això passa, va deixar anar el magnat republicà, "no crec que necessitem cap acció" per posar fi a l’hegemonia del Partit Comunista a l’illa. Es tracta, des de ja mateix, d’un somni ardent de Marco Rubio, el secretari d’Estat, i Mauricio Claver-Carone, l’enviat especial dels EUA per a l’Amèrica Llatina, tots dos fills de cubans.
El president Miguel Díaz Canel no va passar per alt les enormes dificultats al parlar durant l’última sessió de l’Assemblea del Poder Popular. Cuba, va dir als legisladors, passa "un moment extremadament complex". No és "una crisi més" sinó de "l’acumulació de distorsions, adversitats, dificultats i errors propis, exacerbats per un setge extern extremadament agressiu". Díaz Canel va reconèixer que si bé les sancions nord-americanes provoquen efectes molt negatius –estimats en 7.500 milions de dòlars durant l’últim bienni, d’acord amb l’última resolució aprovada contra el bloqueig a l’ONU–, han sigut els excessos en el maneig de l’economia els que van aprofundir el deteriorament fins al punt de fer intolerable la vida dels cubans i provocar un èxode sense precedents.
L’economia cubana requereix uns 120.000 barrils per funcionar i no sumir el país en unes apagades recurrents. A partir del 3 de gener sembla que serà molt difícil que el flux continuï, almenys si es pren al peu de la lletra l’aspiració de Trump de controlar la situació interna veneçolana. "Estem a càrrec", es va vantar el magnat. Prèviament, havia assenyalat al setmanari The Atlantic que si Delcy Rodríguez "no fa el que és correcte" l’espera un futur "pitjor" que el de Maduro.
La caiguda de Maduro pot ser, no obstant, el motiu d’altres interpretacions que abonin la hipòtesi d’una ingerència nord-americana més directa. El Govern de Díaz Canel va reconèixer la mort de 32 soldats cubans en l’atac que el cap de setmana van portar a terme els EUA contra el búnquer presidencial de Maduro.
