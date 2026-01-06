Delcy Rodríguez jura com a nova presidenta
El germà de l’actual mandatària és reelegit al capdavant de l’Assemblea Nacional
El Periódico
Delcy Rodríguez, fins ahir vicepresidenta executiva del Govern de Veneçuela, va jurar com a presidenta encarregada del país en l’Assemblea Nacional dos dies després de l’atac dels EUA i la captura de Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, dissabte passat. Rodríguez va prestar jurament davant el seu germà, Jorge Rodríguez, que hores abans va ser reelegit president de la Cambra en la sessió d’obertura del període legislatiu 2026-2031.
"Vinc amb dolor pel segrest de dos herois que tenim d’ostatges als Estats Units, el president Nicolás Maduro i la primera combatent, la primera dama d’aquest país", no va dubtar a declarar Delcy Rodríguez, abans d’assegurar que en aquestes "hores terribles d’amenaces contra l’estabilitat" no descansarà "ni un minut per garantir la pau" al país sud-americà.
L’Assemblea Nacional de Veneçuela va inaugurar ahir el nou període legislatiu amb una majoria absoluta per part del chavisme (256 dels 285 diputats), i el retorn d’alguns opositors.
Jorge Rodríguez va prometre recórrer a "tots els espais" per "portar de tornada" Maduro. Entre els diputats que van assistir a la sessió hi havia Nicolás Maduro Guerra, el fill del president, que va jurar per a un tercer període com a diputat, així com els opositors Henrique Capriles i Stalin González, que es van separar de l’oposició majoritària i es van presentar pel seu compte als comicis regionals del maig del 2025. Maduro Guerra va expressar el seu "suport incondicional" a la presidenta encarregada i va augurar que els seus pares tornaran a Veneçuela.
"El país i el món travessa per una situació especial complexa [...], ha sigut segrestat el president de la República Bolivariana de Veneçuela, Nicolás Maduro Moros, pel Govern dels Estats Units en un atac bàrbar", va manifestar el diputat Fernando Soto Rojas, que va dirigir el debat d’obertura de la legislatura, presidit per una fotografia de la parella presidencial a la tribuna d’oradors.
"Agenda de cooperació"
Mentrestant, els veneçolans es mantenen a l’expectativa dels pròxims esdeveniments després que Delcy Rodríguez publiqués diumenge a la nit el seu primer comunicat signat com a presidenta encarregada, malgrat que encara no havia prestat jurament públicament per assumir el càrrec. En el seu missatge, Rodríguez va estendre una invitació al Govern dels Estats Units per treballar en conjunt en una "agenda de cooperació".
