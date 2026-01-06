Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Cavalcada de ReisBorrasca FrancisAterratge d'emergència a IgualadaMor per repte viralNicolás Maduro
instagramlinkedin

Els EUA descriuen davant l’ONU com a "operació policial" l’atac

La delegació de Veneçuela davant el Consell de Seguretat condemna la captura del "president constitucional" Maduro

Sessió extraordinària del Consell de Seguretat de l’ONU sobre la situació a Veneçuela, ahir a Nova York. | MARK GARTEN / ONU

Sessió extraordinària del Consell de Seguretat de l’ONU sobre la situació a Veneçuela, ahir a Nova York. | MARK GARTEN / ONU

Marc Marginedas

Barcelona

Una reunió d’alt voltatge, en què van intervenir, a més dels membres permanents i no permanents del Consell de Seguretat, un bon nombre de països llatinoamericans, inquiets per l’escalada bèl·lica a la regió. Els EUA, a través del seu ambaixador davant l’ONU, Michael Waltz, van qualificar ahir l’"operació policial" contra "fugitius de la justícia nord-americana" l’atac a Caracas dissabte a la matinada. Davant ell, el representant de Veneçuela, Samuel Moncada, va demandar al màxim organisme de la institució supranacional a condemnar els fets, ja que en cas contrari, el "missatge que s’envia al món és devastador".

El debat va ser llarg i intens i va tenir precisament com a principals protagonistes Waltz i Moncada. El primer, seguint la línia oficial del seu Govern, va proclamar que els EUA no estaven en guerra amb Veneçuela, i que l’únic que va fer l’Exèrcit del seu país és "arrestar un narcotraficant" en compliment de "la llei". El Govern nord-americà considera que les activitats de Maduro en l’àmbit del tràfic de drogues han portat a la mort a "desenes de milers de nord-americans" i promet que les "evidències aclaparadores" d’aquests delictes seran presentades "en un tribunal de manera oberta".

Potent al·legat

Moncada, per la seva banda, va pronunciar un potent al·legat contra la captura d’un "president constitucional" segons la seva opinió elegit democràticament, instant al Consell de Seguretat a exigir "al Govern dels Estats Units d’Amèrica el respecte ple de les immunitats del president Nicolás Maduro i de la primera dama Cilia Flores, així com el seu alliberament immediat i el seu retorn segur a Veneçuela". Segons la seva opinió, els EUA recuperen "les pitjors pràctiques del colonialisme i el neocolonialisme", mentre va recordar que "els recursos del seu país" eren "objecte freqüent de cobdícia". La intervenció del delegat veneçolà va culminar amb una pulla els EUA: malgrat la "gravetat" de l’ocorregut a Caracas, "l’ordre constitucional s’ha preservat i l’Estat (veneçolà) exerceix control efectiu sobre tot el seu territori".

En la seva intervenció, l’ambaixador espanyol, Héctor Gómez, va condemnar l’"ús de la força", que mai "ha portat la democràcia" a cap país, mentre va recordar que el Govern de Sánchez no va reconèixer al seu dia Nicolás Maduro com el president legítim de Veneçuela.

Les intervencions de les delegacions llatinoamericanes van mostrar la divisió existent a la regió a l’hora de valorar les accions de Donald Trump. Mèxic, el Paraguai, Colòmbia i Xile van condemnar amb diferents intensitats la detenció de Maduro, mentre que l’Argentina se’n va congratular. Com era d’esperar, la diatriba més contundent va procedir de Cuba. "És una agressió imperialista i feixista", va dir el seu representant, Ernesto Soberón.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents