Els països nòrdics surten en defensa de la sobirania danesa de Groenlàndia

Gemma Casadevall
Suècia, Finlàndia, Noruega i Islàndia van sortir en cascada en defensa de la sobirania danesa de Groenlàndia, davant un Donald Trump que inclou sense dissimular el control sobre l’illa àrtica en les seves "obsessions". Al missatge de la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, recordant que els EUA "no tenen absolutament cap dret" a annexionar-se aquest territori autònom de Dinamarca, s’hi van sumar el suport en bloc dels seus aliats regionals europeus.
Es van produir els missatges recordant que les decisions sobre Groenlàndia són una competència dels groenlandesos i danesos del primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, del seu homòleg i correligionari finlandès Petteri Orpo, del noruec Jonas Gahr Store i de la islandesa Kristrún Frostadóttir, tots dos de la família socialdemòcrata. Als suports d’aquests caps del Govern s’hi va afegir també el president de Finlàndia, Alexander Stubb, amb qui el mandatari nord-americà manté unes excel·lents relacions polítiques i personals.
Frederiksen va apressar ja diumenge els EUA a "posar fi a les seves amenaces contra un dels seus aliats històrics". Va recordar a Trump que Groenlàndia "no està en venda" i que forma part de l’OTAN. És una de les frases amb què la líder danesa va respondre ja al president dels EUA quan, en el seu primer mandat a la Casa Blanca, va expressar aquesta pretensió. Des de la tornada de Trump al poder l’hi ha repetit la líder danesa en termes contundents, ja que Trump ni tan sols ha descartat una intervenció militar.
Las reivindicacions dels EUA sobre el seu teòric dret sobre aquesta illa no són noves ni tampoc ho és la negativa de Copenhaguen a cedir-l’hi. Però la intervenció nord-americana sobre Veneçuela ha aguditzat el conflicte entre Washington i els aliats nòrdics. El mateix Trump insisteix que Groenlàndia és "necessària" per a la seguretat del seu país, en termes semblants que fa servir per defensar que pensa "dirigir" el futur de Caracas.
"Necessitem Groenlàndia", va insistir diumenge Trump des del seu Air Force One. L’illa és de gran interès estratègic en una regió àrtica el domini de la qual es disputen la Xina, Rússia i els EUA.
