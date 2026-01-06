Cop al chavisme
Espanya lidera a la UE les crítiques a Trump per l’assalt a Veneçuela
Albares assenyala que l’inici de la nota europea que demanava respectar el dret internacional té accent espanyol
Mario Saavedra
El Govern d’Espanya està entre els més durs de la Unió Europea (UE) en el rebuig de l’atac de Washington a Veneçuela i la captura i trasllat per força als EUA del seu president de facto, Nicolás Maduro. Tot apunta que l’Executiu dirigit per Sánchez anirà al capdavant dins de la UE en les crítiques als Estats Units, com ho va ser amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per Gaza.
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va fer servir un to més directe i cru del que és habitual per clamar contra la "llei de la selva" i el "perillós precedent" que comporten accions com l’ordenada pel president nord-americà, Donald Trump. El to, després d’un comunicat dissabte, s’ha anat endurint. El president Pedro Sánchez va publicar un missatge a la xarxa social X en què assegurava que Espanya "no reconeixerà" aquesta intervenció nord-americana al país caribeny perquè "viola el dret internacional" i empeny la regió "a un horitzó d’incertesa i bel·licisme".
El to directe d’Espanya contrasta amb els malabarismes que han fet els principals països europeus i la mateixa Comissió Europea, que han remarcat el moviment com una finestra perquè torni la democràcia a Veneçuela mentre demanaven als EUA, sense anomenar-los, que respectin el dret internacional. El més favorable a la intervenció va ser el líder francès, Emmanuel Macron. "El poble veneçolà està avui alliberat de la dictadura de Maduro", va dir.
Tots els països menys Hongria van emetre un comunicat diumenge en què la UE va demanar "calma" i "moderació" per evitar una escalada i va reiterar la importància de respectar el dret internacional, que molts experts coincideixen que els EUA han violat. Aquests paràgrafs, va assegurar ahir Albares, "tenen un accent clarament espanyol", tot i que va lamentar que el to de la nota no hagi sigut més dur.
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha evitat donar un veredicte immediat sobre la situació, però Berlín adverteix contra un escenari d’inestabilitat a Veneçuela. Ha demanat, això sí, una transició a un govern legitimat per eleccions.
