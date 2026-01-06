Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alvin Hellerstein

Un jutge de 92 anys decisiu en altres casos mediàtics

Montse Martínez

Barcelona

El novaiorquès Alvin Hellerstein és el jutge que portarà el cas de Nicolás Maduro. El president veneçolà tindrà davant un magistrat nonagenari, de 92 anys, amb una dilatada trajectòria professional. La compareixença de Maduro i la seva dona està prevista avui a les 12.00 hores (18.00 a Espanya) a Manhattan.

Hellerstein, llicenciat en Dret per la Universitat de Colúmbia, va servir en l’assessoria legal de l’Exèrcit dels EUA com a tinent per després exercir durant dècades com a advocat en l’àmbit privat. El 1988, i sota el mandat del demòcrata Bill Clinton, va ser nomenat jutge del Tribunal del Districte Sud de Nova York. És membre de la comunitat jueva ortodoxa. Per les seves mans han passat casos rellevants: va donar curs a milers de demandes d’afectats pels atemptats contra les Torres Bessones, l’11-S, i va ordenar publicar els vídeos i fotos de l’abús per part de soldats dels EUA a presos iraquians d’Abu Ghraib.

