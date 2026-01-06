Alvin Hellerstein
Un jutge de 92 anys decisiu en altres casos mediàtics
Montse Martínez
El novaiorquès Alvin Hellerstein és el jutge que portarà el cas de Nicolás Maduro. El president veneçolà tindrà davant un magistrat nonagenari, de 92 anys, amb una dilatada trajectòria professional. La compareixença de Maduro i la seva dona està prevista avui a les 12.00 hores (18.00 a Espanya) a Manhattan.
Hellerstein, llicenciat en Dret per la Universitat de Colúmbia, va servir en l’assessoria legal de l’Exèrcit dels EUA com a tinent per després exercir durant dècades com a advocat en l’àmbit privat. El 1988, i sota el mandat del demòcrata Bill Clinton, va ser nomenat jutge del Tribunal del Districte Sud de Nova York. És membre de la comunitat jueva ortodoxa. Per les seves mans han passat casos rellevants: va donar curs a milers de demandes d’afectats pels atemptats contra les Torres Bessones, l’11-S, i va ordenar publicar els vídeos i fotos de l’abús per part de soldats dels EUA a presos iraquians d’Abu Ghraib.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil