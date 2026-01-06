L’Ibex renova els seus màxims i supera 17.600 punts
Repsol anota les principals pujades en una jornada marcada per l’expectativa del redisseny del mapa energètic a l’Amèrica Llatina
Marcos Rodríguez
L’Ibex 35 va començar la setmana prolongant la ratxa alcista i va tancar la sessió amb una pujada del 0,7%, fins a 17.614 punts, un nou màxim històric per al selectiu espanyol. El principal índex de la borsa espanyola va trobar suport en valors lligats a la defensa i l’energia. Indra va liderar les pujades amb una alça del 9,68%, impulsada per l’augment de les tensions internacionals, mentre que Repsol va repuntar un 3,47% davant l’impacte del conflicte veneçolà sobre el mercat del petroli.
Van destacar Fluidra (+3,06%), Aena (+2,79%), Puig (+2,49%) i Rovi (+2,49%). En la banda oposada, les caigudes més grans van correspondre a Bankinter (-1,79%), Naturgy (-1,09%), ArcelorMittal (-0,85%) i Telefónica (-0,57%).
Tots els ulls en Veneçuela
A eToro, l’analista sènior de mercats Javier Molina va assenyalar que la intervenció dels EUA a Veneçuela afegeix soroll a curt termini, especialment pel que fa al mercat del cru. "Els missatges que apunten a una gestió temporal del país i a inversions massives en infraestructures energètiques, eleven la volatilitat i provoquen titulars d’alt impacte", va dir. Segons el seu parer, aquesta mena d’episodis se sol traduir en moviments tàctics i repunts de volatilitat, però poques vegades altera la tendència estructural dels actius de risc. "La tendència de fons continua sent alcista i estar-hi invertit continua tenint sentit, tot i que ja no és un mercat per a la complaença".
Així les coses, amb les principals borses europees també en verd i amb el focus posat en el comportament del petroli, l’Ibex 35 va obrir aquest 2026 reforçant el biaix alcista. La combinació de màxims històrics, solidesa macro i expectatives de canvis profunds al tauler energètic internacional situen la borsa espanyola davant una sessió clau per mesurar fins a quin punt Veneçuela continuarà marcant el pols dels mercats durant les pròximes setmanes.
Les principals borses europees també han registrat pujades en la sessió d’ahir: Frankfurt es va impulsar un 1,34% i Milà, un 1,04%. Al darrere, més retardades, es van situar Londres, amb una alça del 0,50%, i París, amb una pujada del 0,20%. D’altra banda, els títols de les grans petroleres als EUA, entre les quals ConocoPhillips, ExxonMobil i Chevron –única companyia nord-americana que actualment opera a Veneçuela– es van enfilar amb força al parquet novaiorquès. El preu del barril de cru Brent, referència europea, va repuntar un 1,02%, fins a 61,38 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referent als EUA, es va apreciar un 1,13%, fins a 57,97 dòlars.
