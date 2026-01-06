Temporal a França
La neu col·lapsa París i obliga a activar el nivell 3 d’alerta
Météo France ha activat l’alerta taronja per neu i gel a 23 departaments, inclòs a París, on aquest dilluns es va viure una gran nevada que va deixar importants incidències en carreteres i transports
Leticia Fuentes
Una capa blanca tenyia els jardins de la Torre Eiffel, i centenars de turistes no perdien l’oportunitat per immortalitzar la gran nevada a París. A l’altre costat de la ciutat, a Montmartre, desenes de nens a les portes de l’escola entaulaven una batalla de boles de neu, alhora que milers de persones saturaven les carreteres intentant tornar a casa abans de temps.
La capital francesa va viure aquest dilluns una de les nevades més intenses que es recorden en els últims anys, fet que va obligar les autoritats a activar el nivell 3 d’alerta per neu i gel, alhora que demanaven a la ciutadania limitar els desplaçaments.
Durant més de dues hores, no van parar de caure flocs a la regió de l’Illa de França, i es va crear una capa blanca de fins a tres centímetres que va deixar importants incidències en els transports. El servei públic d’autobusos de la regió va ser interromput immediatament, igual que algunes línies de trens. Als principals aeroports de la capital, Orly i Charles de Gaulle, les aerolínies també van sol·licitar reduir un 15% el nombre de vols.
També a les carreteres de tot el país es van registrar més de 1.050 quilòmetres d’embussos, segons el servei francès d’informació de tràfic Bison Futé. Un fet excepcional, ja que la mitjana a les 16.30 hores acostuma a estar per sota dels 500 quilòmetres. «Les condicions de circulació podrien continuar sent difícils fins demà al matí», va advertir el prefecte.
El prefecte de policia de París va decidir, a primera hora de la tarda de dilluns, limitar la velocitat a 80 km/h a tota la regió. A més de prohibir la circulació dels vehicles pesats de més de 3,5 tones que transportin mercaderies o materials perillosos. No només a la capital, sinó també en altres zones del nord de França com Bretanya i Normandia, el Ministeri de Transports va emetre una ordre de trànsit per prohibir la circulació de vehicles pesats fins a nou avís en carreteres, com l’A28.
Alerta taronja per neu i gel
Diumenge, Météo France ja havia activat l’alerta taronja per neu i gel a 23 departaments del país, com Finisterre, les Costes d’Armor, Morbihan, la Mànega i París, on s’espera que durant tota la setmana els termòmetres no superin els tres graus.
Els prefectes de poblacions pròximes de París van anunciar que el servei d’autobusos públic estarà afectat almenys fins a aquest dimarts, en espera de veure com evoluciona la nevada.
