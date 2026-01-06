Anàlisi
El pacte entre Delcy i Trump
No hi ha un canvi de règim. El que hi ha és una negociació perquè Trump tregui profit dels pous en la seva guerra estratègica amb la Xina.
Als EUA els cal mantenir a ratlla la Xina. Per fer-ho han de negociar. ¿Podrien fer-ho amb Machado a la presidència?
Ernesto Ekaizer
La dreta i la ultradreta d’Espanya estan rabioses. La seva aposta pel canvi de règim –i el seu rebot contra el "règim" de Pedro Sánchez, Fran Rivera dixit- ha fracassat de moment per la decisió de Trump d’amortitzar la líder de l’oposició, Marina Corina Machado, que disposa, precisament, d’una poderosa base d’operacions a Madrid– i donar suport a la continuïtat del règim de Maduro sense el president segrestat dissabte.
No hi ha cap altre país europeu en què la dreta i ultradreta exhibeixin una conducta semblant a l’espanyola. Fins i tot Marine Le Pen, la dirigent de l’ultradretà RN, sense deixar d’atacar el règim de Maduro, ha condemnat la intervenció militar dels EUA.
És que Veneçuela, com abans l’Argentina de Milei, i encara molt abans, la Cuba de Castro, són armes llancívoles en la política interna espanyola. El PP associa directament el govern de Sánchez amb Maduro. Problema: Espanya no ha reconegut, després de les eleccions presidencials del 2024, el govern de Maduro. I encara més: Sánchez va reconèixer –amb l’alt representant de la Unió Europea (UE), Josep Borrell- Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela a primers de febrer del 2019.
¿De qui va sortir la iniciativa?
¡Del president Trump!
Però, ara, la pregunta és: ¿per què Trump i Rubio no han enderrocat el govern bolivarià després de segrestar Maduro?
¿Per què han amortitzat María Corina Machado?
Els EUA necessiten recobrar l’impuls econòmic a Veneçuela: el petroli. Els cal mantenir a ratlla la Xina. Per a això necessiten negociar. ¿Podrien fer-ho amb Machado a la presidència de Veneçuela?
Aquesta és la pregunta. Posar-hi Machado comportava col·locar qui va sol·licitar la intervenció nord-americana. És a dir: provocar un aixecament popular. Una possible revolució. Per tant, es tracta de negociar un nou estatus dels EUA en el govern bolivarià sota direcció de Delcy Rodríguez.
Per tant, el "programa Feijóo-Faes-Aznar" de donar poder a Machado era un programa impossible de sostenir. Era l’equivalent del que va impulsar George W. Bush amb el suport d’Aznar el març del 2003 amb la invasió de l’Iraq. N’han après.
"Un dia després que els EUA hagin bombardejat Veneçuela i segrestat Maduro, Delcy coopera amb Trump. Ja no ha demanat l’alliberament de Maduro i de la seva dona Cilia. La CIA ja s’està a Caracas de manera permanent i el pròxim pas serà la reportera de l’ambaixada dels EUA a la capital veneçolana", assenyala l’advocada novaiorquesa, amb nacionalitat veneçolana, Eva Golinger.
L’advocada es refereix a la declaració de Rodríguez a un nou missatge, en què la ja presidenta assenyala: "Convidem el govern a col·laborar amb nosaltres en una agenda de cooperació. President Trump, el nostre poble i la nostra regió es mereix pau i diàleg, no guerra. És el que volia el president Maduro". Golinger assegura: "S’ha arribat a un pacte entre Trump i Delcy. Totes les altres coses són soroll que cada part es veu obligat a fer per salvar la cara davant aquells que els recolzen".
Mentrestant, Maduro ha triat per defensar-se davant la justícia novaiorquesa Barry Pollack, un advocat que no és especialista precisament en narcotraficants. És qui va aconseguir el pacte amb el govern de Biden perquè el periodista Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pogués evitar l’extradició als EUA i, en canvi, s’instal·lés al seu país: Austràlia.
