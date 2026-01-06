Cop al chavisme
El perill de l’efecte dòmino
Abel Gilbert
"Vull expressar el suport de tot el Govern d’Israel a la ferma decisió i acció dels EUA per restaurar la llibertat i la justícia també en aquesta regió del món". L’entusiasta salutació va provenir del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, després d’haver conegut la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro. "He de dir que a l’Amèrica Llatina en general estem presenciant una transformació, i molts països estan tornant a l’eix nord-americà i, com era d’esperar, també a la relació amb l’Estat d’Israel". Netanyahu fins i tot es va permetre entreveure un horitzó expansiu de la doctrina Trump que intenta redefinir les relacions amb l’Amèrica Llatina sobre la base d’un domini polític i econòmic que no ha d’admetre discussions ni competències extraterritorials.
De fet, al comentar l’operació que va extreure Maduro del seu búnquer a Caracas per portar-lo pres a Nova York, Trump no va tancar les portes a un efecte dòmino regional o, fins i tot, més enllà de l’hemisferi occidental. El gir ja va començar amb la intervenció inèdita del magnat republicà en les eleccions de l’Argentina i Hondures. Després va venir Veneçuela. "¿Què segueix? ¿Groenlàndia i el canal de Panamà? ¿Cuba, Nicaragua, Mèxic, Colòmbia, el Brasil?", va apuntar en la seva editorial de diumenge el diari mexicà La Jornada.
En aquest sentit, crida l’atenció de diversos analistes les variades mencions al cas cubà del president dels EUA durant aquest cap de setmana. "Alguna cosa s’haurà de fer també amb Mèxic", es va permetre dir Trump en un moment en què es detecta un empoderament més gran de la CIA per sobre de la DEA en els assumptes mexicans.
El Brasil ha quedat de moment al marge de les invectives, però poden retornar en qualsevol moment. Luiz Inácio Lula da Silva ho sap. Va haver de fer miracles diplomàtics per restablir la calma en les relacions després que el multimilionari imposés aranzels del 50% a les exportacions del gegant sud-americà en solidaritat amb Jair Bolsonaro.
