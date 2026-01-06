El PP rebutja Delcy i admet "dubtes" de si Trump va violar el dret internacional
Vox s’alinea amb Washington i creu que la número dos de Maduro ha de dir si coopera
Miguel Ángel Rodríguez
La decisió de situar Delcy Rodríguez, la que fos número dos de Nicolás Maduro al capdavant de Veneçuela, ha portat el PP a rebutjar els plans traçats per Donald Trump. La vicesecretària de Regeneració Institucional dels populars, Cuca Gamarra, va assegurar que l’"horitzó d’esperança" ha d’arribar de la mà d’Edmundo González, a qui atribueix la victòria electoral el juliol del 2024, i de María Corina Machado. A més, la dirigent del PP va admetre que les institucions internacionals han de resoldre els "dubtes" sobre si el president dels Estats Units va vulnerar el dret internacional.
"Per a nosaltres l’horitzó no passa per Delcy Rodríguez, no pot passar per la mà dreta de qui era un president il·legítim i liderava un règim dictatorial", va sentenciar Gamarra en una entrevista en TVE. Tot seguit, va assenyalar que va ser González, protegit per Machado, que va obtenir el 70% dels vots en les eleccions del 2024. "El camí passa perquè siguin ells els que liderin aquest procés", va reiterar, deixant clar el rebuig del PP als plans nord-americans de donar el poder a Rodríguez. Diumenge, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ja va deixar clar que consideren González com el "president legítim" i va avisar que "les dictadures no s’enderroquen a mitges". Gamarra, que va posar èmfasi en aquest missatge, va obviar en tot moment la possibilitat de celebrar noves eleccions que permetin als veneçolans expressar-se. El que sí que va exigir és l’alliberament de tots els presos polítics.
No obstant, Gamarra va deixar clar que és una "bona notícia i una fita històrica" que Maduro hagi sigut "enderrocat". Tot i així, i davant les preguntes sobre si consideren que Trump ha pogut vulnerar el dret internacional a l’agredir Veneçuela, la popular va admetre en una entrevista a la cadena SER que "evidentment hi ha dubtes sobre si vulnera o no el dret internacional". "Cal reivindicar els nostres valors democràtics i l’estat de dret, en què és present el dret internacional, que ha de ser respectat i els dubtes que hi hagi en relació amb això hauran de ser aclarits", va apuntar després.
En paral·lel, al Senat, la portaveu del PP, Alicia García, va anunciar que crearan una comissió d’investigació sobre la "caixa negra" de la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) i els "favors" que des de l’Executiu es van poder fer al Govern de Maduro .
La ultradreta, amb el magnat
Crítiques més dures a l’Executiu van arribar per part del vicepresident de Vox, Jorge Buxadé, que va dir que la detenció de Maduro és "moltíssim més perillosa" per al Govern que les dels exsecretaris d’Organització del PSOE José Luis Ábalos i Santos Cerdán. El dirigent d’extrema dreta, més alineat amb Trump, va evitar carregar contra la decisió del republicà i va dir que "Delcy Rodríguez ha de decidir si continua amb el patiment del poble veneçolà o si ajudarà a aquesta restauració de la democràcia veneçolana". Va parlar a més de la necessitat que "es convoquin unes eleccions lliures".
Subscriu-te per seguir llegint
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil