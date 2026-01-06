Cop al chavisme
El rastre de Delcy en el cas Koldo
L’anàlisi de les comunicacions telefòniques de Víctor de Aldama que va efectuar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil reflecteixen les relacions del comissionista amb l’avui "presidenta encarregada" de Veneçuela després de la captura de Nicolás Maduro.
Aldama: «Continuem amb els nostres assumptes; hi ha una mica d’embolic per arreglar»
Les converses s’estenien a negocis amb el petroli i accés a contactes
Cristina Gallardo
L’anàlisi dels telèfons mòbils dels implicats en el cas Koldo –part de les actuacions del qual seran portades a judici al Suprem els pròxims mesos– va permetre als agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) revelar les estretes relacions entre el comissionista Víctor de Aldama i l’avui "presidenta encarregada" de Veneçuela després de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
Les converses s’estenien a negocis amb el petroli i accés a contactes que podrien facilitar l’efectiu necessari per pagar les "comissions" amb què accedir a l’exministre José Luis Ábalos a través del seu assessor Koldo García. Però també versaven sobre política internacional i l’actuació de Trump durant el seu primer mandat. Curiosament, fa ara cinc anys, l’avui col·locada pels EUA per encarrilar les relacions amb la Veneçuela post Maduro comentava amb el comissionista espanyol les actuacions de Trump en política internacional.
Així, el 8 de gener del 2020, tal com va informar aquest diari després de destapar-se la trama, la llavors vicepresidenta veneçolana feia referència a la represàlia iraniana contra dues bases nord-americanes tot just quatre dies després que l’Administració Trump hagués aconseguit matar mitjançant un dron a Bagdad el totpoderós general Qasem Soleimani, comandant de la força d’elit Al-Quds de la Guàrdia Revolucionària Iraniana.
"Van atacar una base [dels] EUA a l’Iraq, fronterera amb Jordània", explica Delcy Rodríguez, que utilitza per a les seves comunicacions amb Aldama l’aplicació ultrasegura de missatgeria Threema: "Van tirar 12 míssils". I dos minuts després Aldama li dona la seva opinió sobre el conflicte que es viu al Pròxim Orient: "Mare meva, ja han començat això, acabarà molt malament, i tots els altres involucrats, espera que no sigui el començament de la Tercera Guerra Mundial. Hòstia, mare meva".
"Terrible el que ve"
"Terrible el que ve", li respon Delcy Rodríguez en un moment determinat, i Aldama respon: "Sí, però amb conseqüències molt dolentes per a tothom". "Així és", contesta de nou la vicepresidenta veneçolana. Aviat tornen als seus temes d’interès, a l’assenyalar el comissionista: "Bé, nosaltres millor que continuem amb els nostres assumptes, que també hi ha una mica d’embolic per arreglar. Ha, ha, ha. Una vegada més, gràcies per tot, i pel tracte, ja m’he de posar el cognom Rodríguez també, ha, ha, ha". Davant d’això, Delcy Rodríguez contesta: "¡Sííí! Ja estàs en la família, una abraçada a la Paty i tingueu bon viatge".
L’anàlisi dels dispositius d’Aldama també va posar en evidència, segons va destacar l’UCO en els seus informes, que aquest empresari va fer d’intermediari el 2020 entre la vicepresidenta veneçolana i una empresa que pretenia transportar gasolina al país sud-americà, que en aquells moments estava en plena crisi de subministrament de combustibles. "Sí, necessitem gasolina", va dir en concret la llavors número dos de Nicolás Maduro a Aldama el 20 de març del 2020.
Tan sols dos mesos després, segons consta en els missatges, Víctor de Aldama ja havia aconseguit una empresa que s’oferia a subministrar fins a "un milió de tones de gasolina al mes" procedent d’Oman i Qatar. "¿Què et sembla l’oferta?", pregunta Aldama a la vicepresidenta de Veneçuela.
En el document enviat, el responsable de l’empresa Cidcitei Evolution, establerta al Regne Unit, comunica a l’empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) l’"oferta ferma", que pretenia fer el negoci "sota la modalitat de pagament per compensació, consistent a "fer un intercanvi que hauria de ser d’un barril del seu producte, que era gasolina de 95 octans, "per sis barrils de fuel procedents de PDVSA". Els missatges posteriors entre la número dos de Maduro i Aldama no aclareixen si aquest negoci va tenir resultat.
La relació d’Aldama amb els cercles de poder chavistes queda en evidència en altres converses, com és el cas de les que assenyalen Rafael Alfredo Chirino, que compartia negocis amb Aldama "en el sector del petroli i compravenda de diamants" amb Delcy Rodríguez. El nom de Chirino apareix vinculat a l’interès en la compra del xalet de luxe a Cadis –que van acabar adquirint uns socis espanyols d’Aldama en la trama de frau amb l’IVA d’hidrocarburs– i que va gaudir l’exministre Ábalos.
En concret, el 14 de gener del 2021, Aldama va enviar un anunci de l’habitatge a aquest empresari veneçolà, que de manera literal va afirmar: "De la casa me n’encarrego jo". L’altre empresari veneçolà a qui en principi es va acudir per a la de l’immoble és Henrique José Rodríguez Guillén, president de la companyia Suelopetrol, sòcia estratègica de l’empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
També es compta amb les converses que manté l’empresari veneçolà Jorge Andrés Giménez Ochoa, president de la Federació Veneçolana de Futbol (FVF), i a qui la Guàrdia Civil qualifica com "una persona de la confiança de la vicepresidenta executiva de Veneçuela, Delcy Rodríguez". Es tracta d’un dels quatre passatgers que van acompanyar la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, en l’avió que la va desplaçar el 19 de gener del 2020 a l’aeroport de Barajas, en el qual la número dos de Nicolás Maduro va mantenir una reunió amb Ábalos.
Segons aquestes comunicacions, Giménez Ochoa va finançar una part de les comissions que el comissionista de la trama, Víctor de Aldama, va pagar a l’assessor del ministre Koldo García Izaguirre, perquè aconseguís el pelotazo milionari de l’adjudicació de les mascaretes per al Ministeri de Transports en plena pandèmia i altres contractes. El 12 de maig del 2020, Aldama va sol·licitar diners a Giménez Ochoa per "continuar alimentant la màquina", fet que els investigadors van relacionar amb la necessitat d’efectiu que tenia Aldama per pagar les "comissions" que exigien Koldo i Ábalos per a la consecució exitosa de les adjudicacions.
