Cop al chavisme
Sánchez calma Sumar en assumir la condemna de l’agressió dels EUA
Els socis de coalició acosten posicions però demanen més gestos i qüestionen l’OTAN
Iván Gil
Els socis del Govern de coalició van tancar l’any travessant un punt d’inflexió en la seva relació pels casos de presumpta corrupció i assetjament sexual al PSOE. Una bretxa que es va engrandir després de la primera reacció de Pedro Sánchez a la intervenció dels EUA a Veneçuela. No obstant, a mesura que l’Executiu s’ha anat movent per endurir el to de condemna i, sobretot, alineant posicions amb els governs progressistes de Llatinoamèrica, els dos socis han acostat els discursos. Si bé la política exterior la marca directament el president del Govern, és un assumpte especialment sensible dins de l’espai a l’esquerra del PSOE quan alguns dels seus sectors van arribar a posar en dubte el rèdit de mantenir-se dins del Govern.
Els ministres de Sumar van exigir des del primer moment allunyar el fantasma de l’equidistància amb una condemna ferma, que Sánchez va assumir com a secretari general del PSOE a través d’una carta a la seva militància. Poques hores després, el Govern va firmar un comunicat conjunt amb els governs del Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i l’Uruguai, alineant posicions amb l’esquerra institucional de la regió, com havia demanat també el soci minoritari, segons el ministre de Sumar Ernest Urtasun.
"Invasió bèl·lica"
El llenguatge continua sent diplomàticament calculat per part del Govern, davant conceptes com l’"agressió imperialista" que van utilitzar els representants de Sumar. Amb tot, el PSOE es permetia escalar un altre esglaó ahir al referir-se la seu portaveu, Montse Mínguez, a "atac" i "invasió bèl·lica" dels EUA a Veneçuela. Tot això a l’espera de la compareixença al Congrés de José Manuel Albares. El titular d’Exteriors compareixerà a petició pròpia, però després que Sumar ho sol·licités juntament amb la resta de socis de l’arc progressista per informar de la seva posició "davant el greu atac dels EUA a Veneçuela, vulnerant d’aquesta manera el dret internacional i la sobirania del poble veneçolà".
Les posicions més dures dins de l’espai de Sumar les encapçalen els representants d’IU. En aquest sentit, el portaveu adjunt al Congrés i secretari general del PCE, Enrique Santiago, va secundar les manifestacions davant l’ambaixada dels EUA i va criticar l’ambigüitat i tebiesa del Govern. Tot i que va celebrar els passos fets atribuint-los a la pressió de Sumar, els va continuar considerant insuficients.
La bandera de la sortida de l’OTAN es va tornar a agitar amb més força. "Els Estats Units consideren la UE com el seu adversari. Espanya no pot continuar finançant qui serà el seu botxí, no podem continuar pagant el rearmament dels Estats Units", reclamava en una entrevista en TVE. Una posició que comparteix Podem, com un primer pas per a la ruptura de relacions amb els EUA.
Els ministres de Sumar, entre ells la representant d’IU, Sira Rego, mantenen una posició més pragmàtica que passa per accelerar la UE a fer un salt cap a la seva autonomia militar. Principalment, després que Donald Trump reiterés les seves amenaces expansionistes sobre Groenlàndia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil