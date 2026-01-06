Cop al chavisme
"Se senten trets i circulen amb la cara tapada"
Ciutadans de Caracas es refugien a casa seva per temor dels paramilitars i denuncien la por que els produeixen els controls policials i militars del règim chavista. "És angoixant sortir al carrer. Podrien parar-te i demanar-te el telèfon i requisar-te’l. Abans de sortir, esborro els meus xats", diu una dona.
«Les cues per a la gasolina que es van veure al principi han amainat», diu un periodista
Tono Calleja Flórez
Els veneçolans miren d’estar a casa el màxim temps possible per por de la mobilització dels col·lectius paramilitars chavistes, armats al carrer a Caracas.
"Si bé el règim ha convocat marxes per repudiar el que qualifiquen com el segrest de Nicolás Maduro, amb discursos, música i balls, els col·lectius van prendre el lloc de la Policia, desapareguda durant el bombardeig, per dissuadir la població de sortir a celebrar-ho o manifestar-se en contra del chavisme, amb trets i circulant en caravanes de motoritzats amb la cara tapada", explica via telefònica a aquest diari el periodista veneçolà Tideo Hernández, resident a la capital.
Un altre ciutadà ressalta el desplegament d’aquests grups armats chavistes: "Sí que han sortit als carrers els col·lectius, que són paramilitars armats que donen suport al Govern. Dissabte van fer caravanes per tota la ciutat fortament armats. Però no es van registrar fets de violència ni manifestacions en favor del que ha passat", destaca.
Una dona, també de Caracas, confirma que la gent del Govern "va treure als carrers el que anomenen col·lectius, que són grups civils armats paramilitars i són els que estan fent les rondes de vigilància per la ciutat". Per això, completa, "encara hi ha molt temor, sabem que no hi ha una llibertat d’expressió com a tal. Aquestes persones continuen en el Govern, de manera que no podem parlar amb total llibertat sobre el que ha passat", lamenta, per després afirmar: "Sabem que no es pot celebrar el que ha passat".
"El que fan és acovardir"
Una noia informa que ha vist "una fotografia de com entregaven armes a aquests col·lectius, que el que fan és acovardir. Anaven en motos per la ciutat portant armes llargues, com intentant transmetre control i por a la població civil". Segons la noia, "és angoixant sortir al carrer: sé que hi ha alcabalas [controls] de qualsevol força policial, que estan desplegades i podrien parar-te i demanar-te el telèfon i requisar-te’l. Jo, per exemple, abans de sortir netejo el meu telèfon, esborro els meus xats".
Però, a més de la mobilització dels "col·lectius" chavistes, els consultats apunten un possible "reforç de la presència militar i policial: moltíssim, fins i tot el centre de Caracas està totalment militaritzat". En aquest punt, el periodista Hernández informa que, "d’acord amb l’anunci de Padrino López, ministre de Defensa, hi ha un ‘desplegament total’ de les Forces Armades". No obstant, en sentit contrari, explica que ahir "ben just es reporta presència de la Policia Nacional Bolivariana i de la Força Armada Nacional Bolivariana al centre de Caracas i a la Cota Mil, una artèria viària als peus del [turó] Ávila".
Hernández diu, a més, que les "llargues cues per a la gasolina que es van començar a veure des de l’inici de la persecució contra els vaixells sancionats han amainat una mica". "Avui ja hi ha més comerços oberts i a les farmàcies ja no hi ha cues", afirma un altre ciutadà. "Hi ha una censura total", lamenta una altra persona, que creu que la majoria s’informa a través de les xarxes socials".
