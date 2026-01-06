Entrevista amb NBC News
Trump confirma que està «al capdavant» de Veneçuela i la seva transició
El president dels EUA descarta la celebració d’eleccions com marca la llei veneçolana i considera prioritari el restabliment de l’activitat petroliera
Eduardo López Alonso
El president dels EUA, Donald Trump, ha insistit aquest dilluns en una entrevista amb la cadena NBC que ell està «al comandament» de Veneçuela i la seva transició després de la detenció del president del país, Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, investida aquest dilluns pel Parlament veneçolà com a presidenta interina, és l’escollida per Trump per liderar Veneçuela en els pròxims mesos amb el compromís que controli la situació del país mitjançant l’Exèrcit. En conseqüència, no hi haurà eleccions a Veneçuela en els 30 dies previstos per la llei en el cas de substitució forçosa del cap d’Estat. La prioritat ara per a Trump és la reordenació del sector petrolier, un procés que estima que necessitarà almenys 18 mesos.
En l’entrevista concedida a la cadena de televisió NBC, dos dies després de l’operació Resolució Absoluta, que va capturar el president Maduro i la seva dona, Cilia Flores, a Caracas, i en la mateixa jornada en què el chavista compareixia davant d’un tribunal federal a Nova York per respondre de quatre càrrecs de narcotràfic i armament, Trump ha explicat de manera més precisa com pensa fer-se càrrec de la gestió a distància de Veneçuela, per a la qual cosa prescindeix dels líders de l’oposició política, Edmundo González i María Corina Machado.
La prioritat de Trump és ara la restauració del sector petrolier, que requerirà 18 mesos. També apunta que es necessitarà una inversió enorme, de milers de milions de dòlars. Tot i que les empreses petrolieres nord-americanes es faran càrrec d’aquest desemborsament, el Govern a Washington també podria subsidiar-lo, ha reconegut, cosa que és una novetat. Les empreses amb interessos a Veneçuela tenen expectatives per incrementar el seu negoci al país sota el paraigua i el suport dels EUA al país. Trump reafirma la doctrina Monroe, que defensa que l’economia dels EUA estigui per sobre de qualsevol altre element ètic o prioritat democràtica per als països que considera pati del darrere dels EUA.
El secretari d’Estat, Marco Rubio, l’ideòleg de la política de màxima pressió i enderrocament de Maduro; el cap del Pentàgon, Pete Hegseth; el seu cap adjunt de Gabinet i conseller per a política interior, Stephen Miller, i el vicepresident J. D. Vance són el nucli dur del disseny de la nova etapa de Veneçuela i l’amenaça a altres països del continent americà. Rubio sembla l’encarregat de les converses directes amb Delcy Rodríguez.
Segons la informació d’NBC, «el fet que el Govern dels Estats Units finalment accepti reemborsar els costos de la indústria petroliera a Veneçuela o, alternativament, decideixi que els ingressos futurs són suficients per reemborsar-los, probablement serà un factor clau per a les companyies petrolieres al considerar les seves opcions». Trump es va negar a dir quants diners creu que costaria a les empreses reparar i modernitzar l’envellida infraestructura petroliera de Veneçuela. Els preus de la gasolina ja estan en mínims històrics. El preu mitjà de la gasolina al detall dilluns va ser de 2,81 $, segons l’AEA. És el més baix des del març del 2021.
Si bé la reducció del preu del petroli podria fer que la gasolina sigui més barata a les gasolineres, probablement també significaria menys ingressos per a les mateixes grans companyies petrolieres amb les quals Trump compta per finançar la reconstrucció de la indústria petroliera de Veneçuela amb milers de milions de dòlars en inversió estrangera.
Trump ha reconegut a NBC News que no té encara el compromís de les petrolieres per a l’operació Veneçuela abans de la seva execució i que en aquests moments és «massa aviat» per informar d’aquests compromisos o de si ha parlat amb els principals executius dels tres principals productors de petroli dels Estats Units, Exxon Mobil, Chevron i ConocoPhillips.
El secretari d’Energia, Chris Wright, planeja reunir-se amb executius d’Exxon i ConocoPhillips aquesta setmana per parlar sobre la indústria petroliera de Veneçuela, va informar Bloomberg News dilluns, i va citar persones familiaritzades amb l’assumpte. Wright serà la persona clau en la campanya més àmplia de l’Administració Trump per reconstruir la infraestructura petroliera de Veneçuela, ha dit un funcionari de la Casa Blanca.
