La UE, davant el repte de no tornar a quedar-se al marge
La intervenció de Trump contra el règim de Maduro ha tornat a deixar en evidència la feble política exterior comunitària i el desequilibri en les relacions amb els Estats Units.
El comunicat conjunt ni tan sols compta amb el suport dels Vint-i-set
Beatriz Ríos
La incapacitat dels líders de la Unió Europea (UE) de respondre de manera contundent i cohesionada a la intervenció del Govern nord-americà a Veneçuela han tornat a deixar en evidència la feble política exterior comunitària i el desequilibri de poder entre Brussel·les i Washington.
La notícia que els EUA havien bombardejat posicions estratègiques a Veneçuela i havien capturat Nicolás Maduro va agafar bona part dels assessors de seguretat dels països europeus i els caps de gabinet dels presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el Consell Europeu, António Costa, en un altre punt calent del planeta: Kíiv. El secretari d’Estat, Marco Rubio, va informar després la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas. Però els europeus han tornat a quedar-se fora de la reorganització del tauler global.
Els països de la UE van trigar dos dies a emetre un comunicat conjunt que ni tan sols compta amb el suport dels Vint-i-set. Hongria, una altra vegada, es va quedar fora. En el text, demanen "calma" i "moderació" per evitar una escalada i reiteren la importància de respectar el dret internacional, que molts experts coincideixen que els EUA han violat amb la seva operació.
Malgrat que tots rebutgen la legitimitat de Maduro i celebren la caiguda, en principi, del règim chavista, únicament Espanya ha condemnat la "recent violació de la legalitat internacional a Veneçuela". Mentre que el canceller alemany, Friedrich Merz, va reconèixer en una publicació a les xarxes socials que la base legal de l’operació dels EUA requeria "una reflexió". Però el grec Kyriakos Mitsotakis considera que "no és el moment de comentar la legalitat" d’aquesta missió, sinó de garantir que hi hagi una transició pacífica i democràtica.
De fet, la Comissió Europea considera que la intervenció de Washington en el país caribeny "ofereix l’oportunitat per a una transició democràtica liderada pel poble veneçolà". El problema és que, una vegada més, la visió europea d’aquesta transició xoca amb la que en té la Casa Blanca. Mentre que la UE dona suport als líders de l’oposició, María Corina Machado i Edmundo González, a qui considera com el vencedor de les eleccions del 2024, Trump aposta per la continuïtat de Delcy Rodríguez, la mà dreta de Maduro, sota la seva tutela.
Sense influència
La crisi a Veneçuela torna a posar de manifest dos problemes estructurals per al bloc que, en realitat, no són gens nous. El primer és la dificultat de tenir una política exterior comuna amb 27 països amb veus i interessos molt diferents en el món. El segon, que en un món on regna el caos i preval la llei del més fort sobre l’Estat de dret, la incapacitat per reaccionar amb velocitat i fermesa pot esdevenir una sentència.
Durant molt temps, l’Amèrica Llatina no ha sigut una prioritat per a Europa. Espanya ha liderat en gran manera els esforços diplomàtics per acostar postures. A Brussel·les hi ha hagut una certa presa de consciència en els últims anys que, almenys fins ara, els líders llatinoamericans comparteixen valors i una visió del món amb els europeus.
