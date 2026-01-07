La Casa Blanca no exclou usar l’Exèrcit per aconseguir Groenlàndia
Les potències d’Europa demanen respecte a la sobirania de l’illa i recolzen Dinamarca
Beatriz Ríos
La Casa Blanca va confirmar ahir a la nit que el president dels EUA, Donald Trump, també inclou l’ús de l’Exèrcit entre el ventall de possibilitats a la seva disposició per aconseguir el control de Groenlàndia. "El president i el seu equip estan discutint una sèrie d’opcions per assolir aquest important objectiu de política exterior i, per descomptat, utilitzar l’Exèrcit nord-americà és sempre una opció a disposició del comandant en cap", segons un comunicat remès per la secretària de Prensa, Karoline Leavitt, recollit pels mitjans nord-americans.
Fonts de la cadena CBS van assenyalar també que, entre d’altres opcions que estudia Trump, segueixen vigents la possibilitat de comprar Groenlàndia o bé de firmar un pacte de lliure associació. Aquestes fonts, en qualsevol cas, han indicat que la intenció del president nord-americà és la de resoldre aquesta qüestió abans del final del seu mandat.
Precisament ahir, els líders dels pesos pesants d’Europa –França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Espanya i Polònia– van sortir en defensa de Dinamarca en una declaració conjunta en què criden els EUA a respectar la sobirania del poble de Groenlàndia, davant les amenaces del president Trump.
El document que van firmar el francès Emmanuel Macron, l’alemany Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni, l’espanyol Pedro Sánchez, el polonès Donald Tusk, el britànic Keir Starmer i la danesa Mette Frederiksen arriba després que l’assessor de Trump, Stephen Miller, hagi posat en qüestió la legitimitat del regne danès per controlar el territori.
"La veritable pregunta és quin dret té Dinamarca a exercir el seu control sobre Groenlàndia. ¿En què es basa la seva reclamació territorial? ¿En què es basa perquè Groenlàndia sigui una colònia de Dinamarca?", va dir Miller en una entrevista amb CNN. L’assessor de Trump va assegurar que "ningú lluitarà militarment contra els EUA pel futur de Groenlàndia".
En la mateixa entrevista, Miller va dir que "perquè els Estats Units assegurin la regió àrtica i protegeixin i defensin els interessos de l’OTAN, òbviament Groenlàndia hauria de formar part dels EUA". Però els líders europeus discrepen. En la seva declaració firmada ahir, insisteixen que la seguretat de l’Àrtic "és una prioritat" per a l’OTAN i "els aliats estan intensificant els seus esforços". Dinamarca, inclosa Groenlàndia, recorden, forma part de l’organització. Segons els mandataris europeus, la seguretat de la regió àrtica "ha d’aconseguir-se col·lectivament", en col·laboració amb tots els aliats, "inclosos els EUA", i en el respecte al dret internacional. En particular, van insistir en la importància de garantir la sobirania nacional, integritat territorial i inviolabilitat de les fronteres. "Groenlàndia pertany al seu poble, correspon a Dinamarca i Groenlàndia", van afegir.
Abans de conèixer-se la intenció de Trump d’utilitzar l’Exèrcit, Dinamarca i Groenlàndia havien demanat una reunió amb el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, per abordar les "declaracions procedents dels EUA" sobre Groenlàndia, va afirmar la ministra d’Exteriors groenlandesa, Vivian Motzfeldt, a xarxes socials, informa Gemma Casadevall.
