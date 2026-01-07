Delcy i Jorge Rodríguez, al capdavant d’una Veneçuela comandada per Trump
La presidenta i el seu germà, al capdavant de l’Assemblea Nacional, lideren la transició després de la captura de Maduro / El líder dels EUA descarta la celebració d’eleccions al país llatinoamericà
Abel Gilbert
Diosdado Cabello, el número dos del madurisme i cap del Ministeri de l’Interior i els serveis d’intel·ligència de Veneçuela, va sortir dilluns a la nit a patrullar Caracas després d’una sèrie d’estranys trets. Quan aquests van callar es va fer una foto amb la seva nombrosa escorta al crit de "lleials sempre, traïdors mai". Va repetir al seu torn un lema personal que reflectia l’extrema intransigència del Govern abans de la captura veloç de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. "Dubtar és traïció". No obstant, el "dubte" sobre l’existència d’una "traïció" que va derivar en els fets del 3 de gener passat no ha pogut ser dissipat després d’aquests dies. Quant a això de "lleials sempre", un Govern escapçat que inclou els militars s’ha vist en l’obligació de recolzar el nomenament de Delcy Rodríguez com a "presidenta encarregada". El respecte a la institucionalitat invocat no sembla que sigui un argument gaire creïble, almenys a Veneçuela.
La sospita que el dit de Donald Trump ha estat darrere de l’ascens de Delcy es manté intacta malgrat que el multimilionari va passar de la ponderació a l’agitació acompanyada i l’advertència que un cap d’Estat estranger estava al comandament al país sud-americà. Veneçuela ha passat en 26 anys del chavisme al madurisme i des de fa menys d’una setmana sembla haver començat un rodriguisme que pot desembocar en una transició política segons les apetències de Washington o tenir un final abrupte. Però la conjunció en el poder de Delcy i el seu germà Jorge, president de l’Assemblea Nacional (AN) i l’encarregat de prendre-li jurament, en una escena gairebé familiar, permet almenys de moment assignar al cognom una importància rellevant.
El rapte de Maduro va fer que pugessin les cotitzacions de les petroleres a Wall Street, en especial a Chevron i ExxonMobil. Els bons de l’estatal PDVSA van escalar fins al 28%. No ha passat per alt a cap analista que una de les raons d’aquesta eufòria té a veure amb les intencions de Trump de gestionar les grans reserves de cru d’aquest país. Però els mercats també "van avalar" el nou lloc de Delcy, que, a més de ser vicepresidenta, era la ministra de Petroli i, des d’aquest càrrec, havia establert fluides relacions amb les multinacionals. D’acord amb Bloomberg, executius, advocats i inversors vinculats a aquesta indústria "van defensar" que ella ocupés el lloc de Maduro. Havia demostrat ser molt més eficient que els anteriors caps de l’àrea petrolera, tots ells esquitxats d’escàndols de corrupció. "L’Administració Trump va arribar a la mateixa conclusió, creient que Rodríguez podria estabilitzar l’economia basada en el petroli de Veneçuela i facilitar els negocis nord-americans".
Hans Humes, el president executiu de Greylock Capital Management, que forma part del comitè de creditors del deute sobirà de Veneçuela, va dir al seu torn a Bloomberg Television: "Si vols algú que pugui operar en condicions raonablement acceptables, aconsegueix la persona que va operar en les pitjors condicions". Aquesta persona seria l’actual "presidenta encarregada". Amb la mateixa expectació de Chevron devien seguir l’escena ConocoPhillips, a la qual Veneçuela deu 10.000 milions de dòlars després de la confiscació estatal dels seus actius veneçolans el 2007, Shell Plc, que té congelat un acord de gas veneçolà en alta mar, l’espanyola Repsol, la italiana Eni SpA i la francesa Maurel et Prom SA.
Prioritat
El president dels EUA, Donald Trump, va insistir dilluns en una entrevista amb la cadena NBC que ell està "al comandament" de Veneçuela i la seva transició després de la detenció del president del país, Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, investida dilluns pel Parlament veneçolà com a presidenta interina, és l’escollida per Trump per liderar el país en els pròxims mesos amb el compromís que controli la situació del país mitjançant l’Exèrcit. En conseqüència, no hi haurà eleccions a Veneçuela en els 30 dies previstos per la llei en el cas de substitució forçosa del cap d’Estat. Per a Trump, la prioritat és la reordenació del sector petroler, procés que creu que necessitarà almenys 18 mesos.
En l’entrevista concedida a la cadena de televisió NBC, Trump va explicar de manera més precisa com pensa fer-se càrrec de la gestió a distància de Veneçuela, per a la qual cosa prescindeix dels líders de l’oposició política, Edmundo González i María Corina Machado. La prioritat de Trump és ara la restauració del sector petroler, que requerirà 18 mesos. També apunta que es necessitarà una inversió enorme, de milers de milions de dòlars. Tot i que les empreses petroleres nord-americanes es faran càrrec d’aquest desemborsament, el Govern a Washington també podria subsidiar-lo, va reconèixer, cosa que és una novetat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026
- L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí