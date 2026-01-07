Intervenció a Llatinoamèrica
La nova líder de Veneçuela ungida per Trump era també la favorita de la CIA i les petroleres
Delcy Rodríguez va liderar des de la seva carpeta energètica els contactes amb el sector privat, també nord-americà, i era a ulls de la intel·ligència una figura capaç de mantenir l’estabilitat en una era post Maduro
Ricardo Mir de Francia
Després de molts anys recolzant activament l’oposició veneçolana, que considera legítima vencedora de les fraudulentes eleccions del 2024, els Estats Units no han tardat a sacrificar-la a l’altar dels seus interessos econòmics i geoestratègics. Almenys, de moment. Després de capturar Nicolás Maduro dissabte passat i enviar-lo a una presó de Brooklyn en una operació més pròpia de la pirateria, Donald Trump ha fiat el futur immediat de Veneçuela a la seva número dos: Delcy Rodríguez. Una aliança aparentment contra natura que ha deixat molts perplexos, però que compta amb més recolzaments a Washington del que inicialment es presagiava. La «tigressa» del règim, com la va anomenar Maduro, vicepresidenta i filla d’un guerriller marxista santificat pel chavisme, era també la candidata predilecta a la successió a Caracas de bona part de la indústria petroliera dels EUA i de l’Agència Central d’Intel·ligència (CIA), segons han publicat diversos mitjans nord-americans.
Bloomberg assegurava aquest dimarts que una cohort d’executius, advocats i inversors nord-americans lligats a la indústria del petroli i connectats amb Veneçuela feia un temps que treballava a la Casa Blanca i al Congrés perquè apostessin per Delcy –com l’anomenen els veneçolans– com a reemplaçament de Maduro. Des que va assumir el 2020 la cartera d’Economia, Finances i Petroli, Rodríguez ha fet d’intermediària amb el sector privat, impressionant molts nord-americans pel camí, que la veuen com una gestora competent i pragmàtica. Essencialment, la millor carta per estabilitzar la malmesa economia veneçolana i obrir el seu sector petroler a les empreses nord-americanes, el principal objectiu airejat per Trump al país caribeny. «Extreurem del sòl una quantitat tremenda de riquesa», va dir dissabte el republicà a l’explicar l’assalt militar sobre Veneçuela.
En temps de l’Administració Biden va ser Rodríguez qui va liderar les negociacions amb la Casa Blanca i Chevron per suavitzar temporalment les sancions i permetre que la petrolera nord-americana continués operant al país. «Els EUA han avaluat la situació i han arribat a la conclusió que l’únic equip amb capacitat tècnica, política i territorial per oferir resultats és Delcy i el seu equip», va dir a Bloomberg un inversor a Veneçuela. També els tenidors de bons que reclamen 60.000 milions de dòlars a Caracas del 2017 veien l’advocada i diplomàtica com la seva aliada natural.
Cooperació amb Washington
Inicialment Rodríguez, que és també germana del president de l’Assemblea Nacional veneçolana i una figura d’interès en alguns dels casos de corrupció que esquitxen l’entorn de Pedro Sánchez a Espanya, va condemnar l’agressió sobre el seu país amb la duresa que s’esperava. Però un dia després, en vigílies de jurar el càrrec com a presidenta encarregada i després que Trump l’amenacés de seguir els passos de Maduro si no compleix el que s’espera d’ella, va canviar el to. Diumenge es va oferir a «treballar conjuntament» amb Washington en «una agenda de cooperació per al desenvolupament compartit».
A l’apostar per ella a Veneçuela, Trump sembla no voler repetir els errors de l’Iraq. En aquella operació de canvi de règim, els EUA no només van acabar amb Sadam Hussein, sinó que van desmantellar les institucions iraquianes i l’aparell de seguretat del país. El resultat van ser anys de caos i una prolongada insurgència contra les forces ocupants. A Veneçuela, en canvi, s’ha escapçat el règim però, més enllà de la cúspide de la piràmide, tot continua igual.
Recomanacions de la CIA
Una sèrie de consideracions que sembla haver tingut en compte la CIA. Segons publicava dimarts ‘The Wall Street Journal’, la intel·ligència va recomanar a la Casa Blanca en un informe recent i classificat apostar per Rodríguez o dos alts càrrecs més no identificats del règim com la millor manera de preservar l’estabilitat a Veneçuela en cas que es consumés la sortida de Maduro.
Com apunten alguns analistes, ni María Corina Machado ni Edmundo González, dos dels líders de l’oposició, tenen el recolzament dels militars o les elits chavistes. «No té el suport o el respecte dins del país», va dir Trump dissabte de Machado per negar-li el testimoni que molts esperaven que li concedís. Hi ha qui pensa també que el magnat no li ha perdonat que acceptés el Nobel de la pau que vol obsessivament per a si mateix.
En canvi, l’ascendència de Delcy i el seu germà sobre el règim que ara han passat a liderar és àmplia i diversa. «La xarxa dels Rodríguez conserva influència sobre elements clau de l’aparell de seguretat, els serveis d’intel·ligència i el sistema judicial», va escriure el mes d’octubre passat el ‘Nuevo Herald’. «Aquest control és essencial no només per fer complir qualsevol acord amb Washington, sinó també per tranquil·litzar els actors interns del règim que la cooperació amb els EUA no conduirà a processos judicials, purgues o confiscacions de béns».
Aquell mateix mes el diari de Miami va publicar que Delcy i el seu germà van oferir a l’Administració Trump liderar un govern de transició sense Maduro per apaivagar la campanya ja en marxa d’assetjament sistemàtic de la Casa Blanca, una informació que la nova presidenta encarregada de Veneçuela va negar després taxativament.
