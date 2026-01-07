Els Comuns encareixen el seu suport als pressupostos d’Illa
El soci del Govern exigeix augmentar la dotació de la llei de barris i sancionar els que incompleixin els límits dels lloguers
Sara González
Amb sis diputats al Parlament, són els socis menors; però també imprescindibles per a l’estabilitat del Govern de Salvador Illa. Ara, a les portes d’un gener en què l’acord per al finançament singular i la constitució de l’empresa mixta de Rodalies són dues medalles que vol penjar-se ERC, el grup de Jéssica Albiach marca perfil propi per deixar clar que no van a remolc del pactat entre socialistes i republicans i que també té la seva pròpia agenda d’exigències.
Les seves prioritats i línies vermelles passen, especialment, per intervenir el mercat immobiliari per mirar d’abaixar els preus dels lloguers, però també per posar condicions en les inversions als barris, així com també en sanitat i en educació. L’última reclamació que han revelat els Comuns que faran en la negociació dels pressupostos és que es dupliqui la dotació de la llei de barris perquè cada any es recuperin 40 zones degradades de Catalunya, i no únicament 20, com ha passat en aquesta primera convocatòria. El Govern té previst destinar 200 milions per any, tot i que aquest l’ha incrementat fins arribar als 232, per la qual cosa duplicar la dotació suposaria preveure 400 milions anuals. Com va avançar EL PERIÓDICO, l’Executiu ja estudiava abans de la petició dels Comuns un increment d’aquest calibre dins de la seva estratègia per fer front a l’extrema dreta, però si no ho ha anunciat és perquè vol primer desembarassar el camí dels nous comptes.
Tot i que per ara han esquivat situar-lo com una condició sine qua non els Comuns sí que han situat la limitació de la compra especulativa de vivenda com un element "central" de la negociació dels comptes. Per ara, han aconseguit un grup de treball conjunt amb el Govern, que ha encarregat fins a tres informes diferents per elaborar una proposta i presentar-la en el primer trimestre de l’any.
El grup d’Albiach ha sigut meridià amb les multes de la llei de vivenda: o es comencen a imposar sancions als que se salten els límits de preus dels lloguers fixats per la llei de vivenda o no s’asseuran a negociar els pressupostos. El Govern els reclama paciència amb l’argument que necessita les "màximes garanties jurídiques" perquè aquestes multes s’executin i no acabin arxivades.
