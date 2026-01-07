Els "llimbs" que inquieten els veneçolans
Ciutadans del país sud-americà expliquen a EL PERIÓDICO les seves impressions sobre els canvis polítics que han portat a la presidència Delcy Rodríguez, que consideren un buit legal. "Fan el que els dona la gana i estem una mica presos", lamenten, sota anonimat per temor de represàlies.
Tono Calleja Flórez
La detenció del president veneçolà Nicolás Maduro per ordre del nord-americà Donald Trump ha precedit la jura com a presidenta encarregada de la fins ara número dos del règim, Delcy Rodríguez. La fins fa dos dies vicepresidenta ha passat a liderar el país juntament amb el seu germà Jorge Rodríguez, al seu torn president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela. I tots aquests canvis s’han produït sense participació dels veneçolans, que tant els que viuen a la mateixa Veneçuela com els prop de 8 milions que viuen a l’exterior observen expectant les maniobres polítiques.
EL PERIÓDICO ha recollit les opinions d’una desena de veneçolans residents al país, tant a Caracas com a altres localitats, i les seves respostes palesen sorpresa pels canvis i la total absència de la població en aquestes decisions. Els ciutadans es mantenen reclosos a casa per la por dels controls policials i de les caravanes dels col·lectius paramilitars chavistes, que han patrullat en motocicletes i amb armes per les ciutats del país. Per petició expressa de tots els consultats de manera telefònica, aquesta redacció fa servir noms simulats per evitar qualsevol conseqüència legal per donar lliurement les seves opinions a un mitjà de comunicació estranger.
"Hi ha un buit legal, perquè el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) va dictar a Delcy Rodríguez l’ordre de prendre possessió de la presidència. Però això en realitat no està establert a la Constitució", lamenta l’Ana, que trasllada a aquest diari la seva inquietud: "Passa el que sempre passa aquí, i és una cosa a què ja estem acostumats: en el fons ells fan el que els dona la gana i estem una mica presos. Simplement hem d’acatar el que ells diguin".
Tideo Hernández, que és periodista, destaca que Delcy Rodríguez s’ha convertit "en presidenta encarregada en absència de Maduro. [...] Els veneçolans han sentit les paraules de Donald Trump i Marco Rubio i alguns temen que tindran els germans Rodríguez [Delcy i Jorge] com a principals interlocutors i que hi hagi un chavisme continuista. D’altres esperen que sigui una qüestió de pragmatisme al continuar tenint el règim el control de les forces armades i dels cossos de seguretat".
Sobre el paper que ara tenen els germans Rodríguez, després de la detenció de Maduro, l’Ana assegura que ella només pot parlar d’aquest tema amb les persones més pròximes: "En parlem per WhatsApp, en parlen a casa. Jo no em sentiria segura parlant-ne al carrer, sense saber qui em sent. El que sí que és preocupant és l’omissió d’Edmundo González i de María Corina Machado perquè tenen un evident suport de la població".
Per a l’Ana el més rellevant de tot és que "Trump és un empresari que ha fet un pacte, i a ell li és ben igual qui governi a Veneçuela. Simplement en vol treure petroli, i per aquest motiu li convé que Delcy i Jorge es quedin en el poder. També hi ha moltes coses que no veiem i gent que se n’està lucrant. És difícil fer-ne una anàlisi", lamenta aquesta dona, que considera que aquest és un dels motius pels quals no ha celebrat cap veneçolà la sortida de Maduro: "Hi ha por i som acurats perquè sabem que encara no està resolt qui quedarà aquí i si realment hi haurà eleccions".
En José, per la seva banda, justifica que l’oposició no hagi sortit a mobilitzar-se perquè considera "virtualment impossible fer-ho en el context d’alta perillositat que hi ha en l’ambient", al mateix temps que persisteix "una combinació de censura i completa foscor quant a fonts oficials per poder informar sobre aquests fets". Igual com l’Ana, relata que ell parla amb els parents "per mitjà d’aplicacions mòbils, des de casa. I això amb una certa por perquè poden ser espiats o fins i tot sotmesos a una revisió dels seus dispositius electrònics al sortir. Per això, la preocupació per [el president electe] Edmundo González o María Corina Machado ha passat a un segon pla. La gent està més aviat enfocada en la incertesa que planteja el que pugui fer o deixar de fer Delcy Rodríguez".
Incertesa
En aquest sentit, el periodista Tideo Hernández destaca que a molts ciutadans veneçolans "els sembla que María Corina Machado i Edmundo González no participaran en el Govern a curt termini, però no saben si es faran noves eleccions o si esperaran que els EUA negociïn la seva entrada en l’executiu amb el règim. Les seves plataformes [partits] posen com a condició per negociar l’excarceració de presos polítics i la promesa de garanties de seguretat per a la tornada de refugiats i perseguits fora del país", adverteix.
I tampoc hi ajuda, lamenten els consultats per aquesta redacció, que tant el ministre de Defensa, "Vladímir Padrino com Delcy Rodríguez hagin establert un estat d’excepció que els mateixos ciutadans no saben quines implicacions concretes té: "Una familiar, que és advocada, em va enviar un vídeo que especifica les conseqüències que té. Diuen que només hauríem de sortir a proveir-nos, a comprar o anar a la farmàcia. Sento que tots som en una mena de llimbs", diu l’Ana.
L’Antonio, també informador de professió, aclareix a EL PERIÓDICO que la decisió presa pel Govern de Caracas de decretar l’"estat d’excepció per commoció exterior" significa que les garanties estan restringides i els drets també. No obstant, el toc de queda no es compleix perquè hi ha gent pels carrers".
Per la seva banda, la Sonia, resident en un municipi de l’oest del país, no gaire lluny de la frontera amb Colòmbia, resumeix la seva opinió en una frase: "Tots estem molt preocupats per la incertesa i el tractament de la situació que puguin fer els germans Rodríguez després de la detenció de Nicolás Maduro".
