Negociació amb el PSOE
ERC assegura que amb el nou model de finançament Catalunya rebrà entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més
Els republicans confien a tancar aquest dijous el pacte del finançament amb Sánchez: «No es poden eternitzar més les negociacions»
Oriol Junqueras: «Em reuniré amb Sánchez el 8 de gener per desbloquejar el nou model de finançament»
Junqueras i Sánchez es reuniran per abordar el futur de la legislatura després de la crisi desencadenada al PSOE
ERC fa un gir a les seves xarxes socials per intentar atraure nous votants
Quim Bertomeu
Entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més. Aquests són els recursos extraordinaris que l’Estat aportarà a Catalunya en virtut del nou model de finançament que ara mateix negocien a tres bandes el Govern de Pedro Sánchez, la Generalitat de Salvador Illa i ERC. Així ho ha explicat el portaveu d’ERC, Isaac Albert, aquest dimecres en una entrevista amb Catalunya Ràdio.
El dirigent republicà no ha volgut donar una xifra concreta, ja que la negociació no està tancada, però ha dit que el nombre final s’acostarà més als 5.000 que als 4.000 milions. A més, ha assegurat que serà un «bon acord» per a Catalunya i ha demanat a la resta de partits de la majoria de la investidura que recolzin el nou model quan hagi de votar-se al Congrés.
Aquest dijous es reunirà a la Moncloa el president Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i els republicans confien que la cita serveixi per anunciar l’acord final. «No podem eternitzar les negociacions», ha al·legat Albert, que ha defensat que en els últims mesos s’ha creat un clima de «confiança» entre totes les parts que permet pensar que el pacte és possible.
ERC aspira que la cita amb Sánchez no només serveixi per rubricar aquesta millora en el finançament, sinó que també s’avanci en dues qüestions més. En primer lloc, volen «concrecions» sobre el calendari perquè el Congrés tramiti la llei d’ERC perquè Catalunya pugui recaptar en el futur el seu IRPF. Aquesta és una norma que van presentar els republicans la tardor passada, però que va quedar aparcada.
En segon lloc, ERC vol tancar també la creació d’un consorci català que faci un seguiment del compliment de les inversions que l’Estat pressuposta per a Catalunya. Una queixa recurrent dels republicans –i de molts altres actors polítics i socials a Catalunya– és que el Govern mai executa totes les inversions que programa per a Catalunya. Aquest consorci haurà de vetllar per mitigar aquest problema.
