Per entendre el que passa a Veneçuela cal conèixer els seus protagonistes. Aquesta advocada (Nova York, 1973) els ha tractat. Va conviure com a advocada, assessora i periodista amb Chávez i Maduro. | Eva Golinger
Eva Golinger: "Delcy i el seu germà Jorge han aconseguit el poder després de negociar amb els EUA"
Ernesto Ekaizer
La pel·lícula documental que ha produït Donald Trump, el 3F2026, ¿va poder fer-se sense que ningú del Govern bolivarià sabés que s’estava rodant?
Resposta: No. Hi va haver una traïció. O algunes. El Govern de Veneçuela no és un cos homogeni. Està format per diferents grups i persones que comparteixen el poder. I controlen diferents parcel·les de l’aparell: seguretat, militars, poble, col·lectius, institucions, poder judicial, indústria del petroli, negocis...
¿Delcy Rodríguez forma part d’un d’aquests grups?
Delcy i el seu germà Jorge Rodríguez, president de l’Assemblea Nacional, és un d’ells. La meva informació és que Jorge i Delcy Rodríguez arriben a aconseguir ara el poder mitjançant una meticulosa negociació amb l’Administració Trump. El seu germà Jorge ha sigut el gran protagonista darrere dels bastidors. És una negociació malvada, diria, citant el cèlebre videogame, que s’ha realitzat durant mesos.
El 16 d’octubre del 2025, el diari New Herald de Miami va informar sobre aquesta negociació on citava els germans Rodríguez. Per cert, ella va pujar una fotografia seva i de Maduro a Instagram amb aquest missatge: "No han pogut ni podran». I el que tenim ara és el que la notícia deia: "Un madurisme sense Maduro».
Sí, ho recordo. Però hi va haver més informacions en aquest sentit. L’Agència Central d’Intel·ligència (CIA) seguia els passos de Maduro a Caracas. Només quan coneixes com opera el moviment bolivarià saps quina és la seva manera de raonar i de calcular.
¿Com calcula?
A la meva manera de veure, el seu principal objectiu i interès, entès per poder i acumulació de riquesa, és mantenir el poder a qualsevol cost, incloent fins i tot el sacrifici de Maduro. Representen un sistema, no és només un govern que assumeix un període governamental.
¿Per això no van cedir el govern després de perdre les eleccions presidencials del 2024?
Això és. Mira, el sistema electrònic electoral de Veneçuela –ho sé perquè jo era allà quan es va instal·lar– és perfecte. És impossible, amb la manera en què es vota i els diversos controls que hi ha, fer frau, impossible. Maduro va perdre. Per això no va poder mostrar les actes. I suposo que les deuen haver destruït. Però he de dir-te que no em crec que Edmundo González hagi guanyat per tanta diferència. ¿Per què ho dic? Perquè Maria Corina Machado va enganyar amb firmes falses quan es va fer un referèndum en l’època de Chávez. Ara és Trump qui ha dit que no té respecte i suport. Doncs això.
¿Quan li va fer clic la idea que Delcy estava en carrera per al madurisme sense Maduro?
Em vaig quedar completament de pedra un dia del desembre passat. Va ser quan vaig veure el 5 de desembre la fotografia de Delcy a The New York Times. Vaig dir: "Wow». És que recordo que vestia una jaqueta Chanel groga i una camisa celeste impecable. Era una model. Delcy Rodríguez va començar a aparèixer en la premsa internacional com a moderada i la més pragmàtica per pactar.
Vostè la coneix. ¿Com és?
Molt radical. Mira tu per on. Chávez la va tenir com a cap de protocol i li va durar només sis mesos. Per a mi, veure aquesta campanya de lobby va ser un senyal. The New York Times no la va presentar amb aquestes fotos per raons especulatives. Una vegada que Maduro era fora, vaja, segrestat, Delcy era dins.
Delcy va estar el 2 de gener a la recepció de Maduro a Qiu Xiaoqi, enviat especial del president xinès, Xi Jinping, al palau de Miraflores. Però dissabte, l’agència Reuters va informar al migdia que era a Moscou.
Les meves notícies és que va tornar rapidíssimament i va anar a illa Margarita. Potser els russos van ajudar en la negociació. Delcy s’avé amb el ministre d’Afers Exteriors, Serguei Lavrov.
¿Creu que potser tenien alguna fuga d’informació?
Tinc per a mi que sabien alguna cosa. Que alguna cosa passaria. Potser no sabien els detalls. El secretari d’Estat, Marco Rubio, va mantenir converses amb ella. Ara diran que abans del 3 de gener, com ha fet Trump, no. Però no se’ls pot creure.
I ara, ¿què?
Delcy ha jurat i la declaració posterior és molt reveladora. Han passat tres dies des del bombardeig de Caracas. Hi ha hagut 100 morts i la Força Delta ha liquidat els 32 escortes cubans de Maduro que es van resistir. Però Delcy ja no demana l’alliberament de Maduro i de Cilia Flores. Diu: "Convidem el Govern dels Estats Units a col·laborar amb nosaltres en una agenda de cooperació...». És a dir: hi haurà una delegació d’executius de les empreses multinacionals del petroli per arribar a acords lucratius, sobre la base d’una modificació legal de l’estatut de l’empresa petrolera estatal PDVSA, tenint en compte que Delcy ja tenia el petroli entre les seves funcions com a presidenta executiva. I si les coses no van malament, que hi poden anar, perquè el ministre capità de l’Exèrcit, Diosdado Cabello, té ambicions, ja que va arribar a ser president per unes hores, l’any 2002, quan Chávez va ser destituït per un cop d’Estat i reclòs a l’illa veneçolana de La Orchila. Va ser ell qui va enviar un grup de l’Armada a rescatar llavors el president deposat.
Si els drets humans i civils s’han degradat, com és una cosa ben evident, als EUA amb Trump, no resulta difícil veure com el tema de la democràcia i les eleccions no tenen interès per als seus plans a Veneçuela.
Exerceixo com a advocada i puc dir-li que és una situació dramàtica amb la policia d’immigració, per parlar d’un dels grans assumptes. Trump no té cap mena d’interès en les eleccions a Veneçuela. Buscarà ajornar-les el que pugui. Hi pot haver resistència. L’antic chavisme, que queda, i l’esquerra, poden mobilitzar-se, ja que la traïció ha sigut evident. Maduro havia promès la resistència. Milions de veneçolans frenarien l’agressió dels EUA, però res d’això ha passat.
¿És Maduro un narcotraficant, com afirma Trump?
No ho crec. Que en el seu govern hi hagi alguns que van traficar amb droga és possible. Però a Nova York tenen Hugo El Pollo Carvajal, l’excap d’espionatge del Govern veneçolà. Dirà el que sigui per mirar de condemnar Maduro a canvi del que aconsegueixi de Trump.
