La favorita de la CIA i les petroleres
Delcy Rodríguez va liderar des de la seva carpeta energètica els contactes amb el sector privat, també nord-americà, i era a ulls de la intel·ligència una figura capaç de mantenir l’estabilitat en una era post Maduro.
Ricardo Mir de Francia
Després de molts anys donant suport a l’oposició veneçolana, els Estats Units no han trigat a sacrificar-la a l’altar dels seus interessos. Almenys, de moment. Després de capturar Nicolás Maduro dissabte passat, Donald Trump ha fiat el futur immediat de Veneçuela a la seva número dos: Delcy Rodríguez. Una aliança aparentment contra natura que ha deixat a molts de perplexos, però que compta amb més suports a Washington del que inicialment es presagiava. La "tigressa" del règim, com la va anomenar Maduro, vicepresidenta i filla d’un guerriller marxista, era també la candidata predilecta a la successió a Caracas de bona part de la indústria petrolera dels EUA i de l’Agència Central d’Intel·ligència (CIA), segons han publicat diversos mitjans nord-americans.
Bloomberg assegurava ahir que una cohort d’executius, advocats i inversors nord-americans lligats a la indústria del petroli i connectats amb Veneçuela feia un temps que estava treballant a la Casa Blanca i al Congrés perquè apostessin per Delcy –com l’anomenen els veneçolans– com a reemplaçament de Maduro. Des que va assumir el 2020 la cartera d’Economia, Finances i Petroli, Rodríguez ha fet d’intermediària amb el sector privat, impressionant molts nord-americans, que la veuen com una gestora competent i pragmàtica. Essencialment, la millor carta per estabilitzar l’economia veneçolana i obrir el sector petroler a les empreses nord-americanes, el principal objectiu de Trump al país caribeny.
En temps de l’Administració de Biden, Rodríguez va liderar les negociacions amb la Casa Blanca i Chevron per suavitzar temporalment les sancions i permetre que la petrolera continués operant al país. "Els EUA han avaluat la situació i ha arribat a la conclusió que l’únic equip amb capacitat tècnica, política i territorial per oferir resultats és Delcy i el seu equip", va dir a Bloomberg un inversor a Veneçuela. També els tenidors de bons que reclamen 60.000 milions de dòlars a Caracas del 2017 veien l’advocada i diplomàtica com la seva aliada natural.
Evitar els errors de l’Iraq
Trump sembla no voler repetir els errors de l’Iraq. En aquella operació de canvi de règim, els EUA no només van acabar amb Sadam Hussein, sinó que va desmantellar les institucions iraquianes. El resultat van ser anys de caos i una prolongada insurgència contra les forces ocupants. A Veneçuela, en canvi, més enllà de la cúspide de la piràmide, tot continua igual.
Segons publicava dimarts The Wall Street Journal, la CIA va recomanar a la Casa Blanca en un informe recent i classificat apostar per Rodríguez o dos altres alts càrrecs no identificats del règim com la millor manera de preservar l’estabilitat a Veneçuela si es consumava la sortida de Maduro.
