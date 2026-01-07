Feijóo critica Sánchez per l’absència al Palau Reial
Miguel Ángel Rodríguez
La Coalició de Voluntaris, el grup de països que es va conformar per buscar garanties per a Ucraïna, es va reunir ahir a París. Pedro Sánchez va formar part de les converses, una decisió que li va valer ahir les crítiques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va criticar que el president del Govern no sigui al costat de Felip VI en la cerimònia castrense de la Pasqua Militar. "Un president digne del seu país hauria d’estar amb el cap de l’Estat un dia com el d’avui, el de la Pasqua Militar, en què el nostre Exèrcit ha rebut una nova insolència per part del màxim representant de l’Executiu", va lamentar Feijóo a la xarxa social X. Per part del Govern van acudir a l’acte militar la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el responsable d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. No obstant, la presència dels dos ministres no va ser suficient per a Feijóo, ja que es tracta de la primera ocasió en què un cap de l’Executiu s’absenta d’aquest acte. Així, el líder popular va insistir que Espanya "mereix una persona al capdavant del Govern a l’altura dels professionals que defensen la seguretat de tots els ciutadans des de les Forces Armades. "I la tindrà", va sentenciar en el mateix missatge. Des de la Moncloa van remarcar que a la cimera de París només es podia participar presencialment i que tampoc podia delegar l’assistència, limitada als caps d’Estat o primers ministres.
