En contra del criteri de la Fiscalia
El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá
El cita el 15 de gener per notificar-li l’obertura de judici i demana 30.000 euros de fiança
Ángeles Vázquez
El jutge Adolfo Carretero ha obert judici oral contra l’exdiputat i exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón pel presumpte delicte d’agressió sexual contra l’actriu Elisa Mouliaá, que hauria comès una nit de finals d’octubre del 2021.
Així consta en una interlocutòria, a què ha tingut accés Europa Press, en què el magistrat dona un dia a Errejón perquè presti una fiança de 30.000 euros per «assegurar les responsabilitats pecuniàries que poguessin imposar-se-li».
L’instructor, a més, cita Errejón el 15 de gener a les 09.30 hores a fi d’«emplaçar-lo, requerir-lo i notificar-li la interlocutòria d’obertura de judici oral».
Va ser el mes de novembre passat quan l’instructor va processar Errejón després de tretze mesos d’investigació en què va prendre declaració al mateix Errejón, a Mouliaá, a testimonis i a psiquiatres. Com a part de les indagacions, també va arribar a demanar a l’exdiputat i a l’actriu que aportessin les converses que van intercanviar en les dates pròximes a l’agressió denunciada.
Segons la denúncia de l’artista, els fets haurien tingut lloc en el marc de la presentació d’un llibre d’Errejón i després de gairebé un any parlant per xarxes socials. Mouliaá afirma que a l’acabar l’esdeveniment se’n van anar a prendre unes cerveses a un bar pròxim i ella, que ja tenia previst acudir aquella nit a una festa a casa d’un amic, «per educació» va convidar el dirigent que l’acompanyés.
El jutge va considerar que «els indicis existeixen i no han sigut totalment desvirtuats per la versió de l’investigat, la seva prova pericial i documental».
«Coherent» la declaració de Mouliaá
Carretero va entendre que al no existir testimonis «presencials» dels fets i al comptar amb alguns testimonis de referència i proves pericials, «el principal indici probatori» és la declaració de Mouliaá, que ha analitzat «des del punt de vista d’un instructor i no d’un jutjador».
L’instructor va incidir que Mouliaá «no tenia cap mòbil espuri, enemistat, odi o venjança» contra Errejón, «sinó més aviat al contrari». I remarcava que «la seva declaració és coherent en l’essencial».
«Les possibles llacunes o contradiccions en la seva declaració les va aclarir davant aquest instructor, després d’un llarg i exhaustiu interrogatori, en el qual en tot moment va mantenir la coherència, explicant que si no va reaccionar davant l’abús més ràpidament, com va fer en el tercer episodi, va ser perquè estava atordida, bloquejada davant la situació i la personalitat del presumpte agressor, a més de l’efecte de la beguda i els medicaments que prenia», va recalcar.
Per al jutge, «no es veuen vaguetats ni contradiccions» en la declaració de l’actriu «tret d’aquesta falta de reacció explicable pel seu bloqueig emocional i la repetida personalitat» d’Errejón, que en aquell moment era «un important polític».
En aquest punt, a més, Carretero va remarcar que el dirigent «va dimitir del seu càrrec per conductes inapropiades amb dones», tot i que Errejón va manifestar que el succeït amb Mouliaá no va tenir res a veure amb la seva decisió.
«En relació amb la persistència en la incriminació cal dir que el retard en la denúncia segons el Tribunal Suprem és una dada a tenir en compte, però que no suposa que la denúncia hagi de ser falsa», va apuntar.
I, respecte al fet que en una conversa telefònica Mouliaá hagi dit a una testimoni que li semblava que els fets no eren delicte però que havia de denunciar, el jutge incideix que això «no suposa que no ho siguin». «La denunciant no és experta en Dret ni ha de qualificar els fets, n’hi ha prou que els exposi, com ha fet», va afegir.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026