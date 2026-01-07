Finançament autonòmic
Junts s’obre a votar a favor de la quitació del deute del FLA si el Govern no la inclou dins d’un decret òmnibus
Junts debat el ‘pla 8 milions’ per actualitzar la seva posició davant la immigració
Junts obre pas a nous lideratges mentre espera la tornada de Puigdemont
Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
Carlota Camps
El gener acostuma a ser un mes inhàbil tant al Congrés com al Parlament, però això no impedeix que l’activitat política sigui intensa, i ho serà especialment aquest any a compte de la negociació per al nou model de finançament. Aquest dijous està prevista la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras per superar els esculls i arribar a un acord, tal com va avançar el líder d’ERC a EL PERIÓDICO. Tot i que en cas d’haver-hi pacte seran els republicans i els socialistes els que imprimeixin el seu segell, els vots de Junts a la Cambra baixa són indispensables perquè la proposta acabi sent una realitat. Però també ho són en una votació prèvia, igualment important per a ERC i que pot servir com a avantsala per al nou finançament, com és la quitació del deute del FLA.
El debat encara està obert dins de les files postconvergents, però fonts de la formació consultades per EL PERIÓDICO asseguren que el partit està disposat a votar a favor de la proposta. Això sí, sempre que la mesura no vagi inclosa dins d’un decret òmnibus, cosa que significa que no vagi acompanyada d’altres iniciatives de diferent índole. «Si el Govern el porta [al Congrés] enmig d’un decret òmnibus, i no com un decret específic, és una provocació perquè no tiri endavant. Estan advertits des de fa anys», afirmen les mateixes fonts. Junts ja va rebutjar aquest tipus de pràctica en les dues ocasions anteriors. L’any passat va arribar a tombar iniciatives com la prolongació dels descomptes en el transport públic o la revalorització de les pensions per haver utilitzat aquesta via i no per haver sotmès cada decret a una votació individual.
No obstant, si la quitació del deute del FLA s’aborda en una votació específica, a Junts no descarten votar-hi a favor tot i que siguin crítics amb allò pactat. El partit liderat per Carles Puigdemont considera insuficient la proposta acordada amb ERC, que passa per la condonació de 17.104 milions, cosa que equival a un 22% del deute de Catalunya. La seva pretensió és aconseguir una quitació total, que suposaria arribar als 73.000 milions. A més, critiquen que sigui extensiva a totes les comunitats autònomes i ho titllen d’un nou «cafè per a tothom». No obstant, des de la formació veuen difícil votar en contra d’una iniciativa que proporciona més recursos a les arques catalanes, tot i que considerin que queda curta.
De màxims
D’una manera similar es podria acabar desenvolupant el nou model de finançament. Malgrat que l’acord entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez parlava també d’un nou sistema adaptat a les necessitats de Catalunya, des de l’inici aquest ha sigut el principal cavall de batalla d’ERC. Els republicans van pactar el 2023 obrir un diàleg sobre la qüestió, però un any més tard van anar un pas més enllà a canvi de donar els seus vots a Salvador Illa per convertir-se en president. El retard i les complicacions sorgides durant la negociació han donat ales a les crítiques de Junts, que des del primer moment ha menyspreat qualsevol avanç.
La seva proposta, com amb el FLA, és de màxims. Els postconvergents reclamen que Catalunya quedi fora del règim comú de la llei orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lufoca) i que tingui un concert similar al d’Euskadi i Navarra. La formació presidida per Puigdemont considera incompatible que el model pugui ser «singular» per a la Generalitat i al mateix temps «generalitzable» a la resta de comunitats autònomes i veu impossible que es pugui arribar a un acord sense conèixer abans les balances fiscals. Junts va pactar amb el PSOE la seva publicació, però encara no s’ha produït.
Amb o sense front comú
De moment, els postconvergents han optat per pressionar ERC perquè segueixi els seus passos i es planti davant el Govern. Al desembre van proposar armar un nou front comú independentista al Congrés per aprofitar la «debilitat» de Sánchez, al veure’l assetjat pels casos de presumpta corrupció i d’assetjament sexual que afecten tant la seva presidència com el PSOE, però no hi ha cap pas en aquesta direcció. Les relacions entre republicans i postconvergents són pràcticament inexistents a Madrid, on és palmària l’animadversió recíproca entre els seus dos líders, Miriam Nogueras i Gabriel Rufián, i més aviat escasses entre les direccions.
S’ha de veure l’estratègia que adoptaran a partir d’ara, tot i que es dona per descomptat que miraran de marcar perfil i que buscaran entrar en la negociació elevant les exigències. Així s’explica que un dia abans de la trobada del líder d’ERC amb el president del Govern, Junts hagi convocat una roda de premsa de Nogueras, conjuntament amb Mònica Sales, en la qual es vol marcar posició. Serà també la primera ocasió en què Nogueras i Sales fan tàndem des que aquesta última va assumir el càrrec de líder del grup al Parlament, cosa que és també una declaració d’intencions de l’estratègia que el partit durà a terme aquest 2026 per a la consolidació de nous lideratges, com va explicar aquest diari.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026