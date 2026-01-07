Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cas Koldo

El jutge Puente denega l’autorització perquè Ábalos assisteixi a la comissió Koldo al Senat com va demanar el PP

També rebutja que sigui jutjat per un tribunal de jurat

El Suprem rebutja que Ábalos assisteixi dijous a la comissió Koldo del Senat

El Suprem rebutja que Ábalos assisteixi dijous a la comissió Koldo del Senat / EP

Cristina Gallardo

Madrid

No hi haurà compareixença aquest dijous de l’exministre José Luis Ábalos al Senat. El magistrat del Tribunal Suprem que l’investiga en el cas Koldo i el manté en presó preventiva considera que «davant de la singular pressa» per part dels senadors del PP per citar-lo aquest 8 de gener, no serà possible la seva assistència demà a la Cambra alta, ja que és necessari donar audiència a les parts sobre la petició. No descarta que aquesta compareixença pugui realitzar-se més endavant.

D’altra banda, el jutge també ha rebutjat la petició formulada per Ábalos perquè la causa especial relativa a irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia s’acomodés a les normes previstes per a l’enjudiciament per tribunal de jurat, amb la correlativa nul·litat dels actes de procediment abreujat i obertura de judici oral ja dictats contra ell.

Segons assenyala el jutge d’instrucció en la seva resolució, la llei reguladora del jurat exclou els delictes l’enjudiciament dels quals, com en aquest cas, vingui atribuït a l’Audiència Nacional, tot i que per raó de l’aforament d’un dels investigats correspongui al Suprem la instrucció i fases posteriors, com el judici, d'aquests. Hi afegeix que l’escrit de l’exministre assenyala amb «encert» que «l’aforament modifica l’òrgan judicial ordinàriament competent, però no el procediment».

