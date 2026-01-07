L’Iran tem ser la pròxima víctima dels EUA davant l’auge de les protestes
Almenys 29 persones han mort al país durant l’onada actual de manifestacions
Adrià Rocha Cutiller
L’amenaça va ser clara: tot just unes hores abans de l’atac nord-americà contra Veneçuela, el líder dels EUA, Donald Trump, va publicar un missatge amenaçador contra l’Iran, en què avisava d’una intervenció de Washington si la República Islàmica reprimia amb violència la llavors naixent onada de protestes al país persa. Quatre dies després la repressió a l’Iran augmenta, les protestes s’escampen i s’intensifica la por entre els cercles de poder iranians que Trump compleixi la paraula. Teheran tem ser la pròxima víctima d’un Trump amb un Govern que llança amenaces a tort i a dret.
"Algunes autoritats tenen por que l’Iran no es converteixi en la víctima següent de la nova i agressiva política exterior de Trump", va dir ahir una font anònima iraniana a l’agència Reuters. "[Les protestes als carrers, la crisi econòmica i els atacs el juny dels EUA i Israel] han estret enormement la capacitat de maniobrar de Teheran i han deixat els líders atrapats entre l’enuig popular i les demandes cada vegada més radicals de la població i les amenaces de Washington", va dir una altra font iraniana.
Les protestes, el detonant de les quals va ser el descontentament de comerciants de productes electrònics davant l’enorme depreciació del rial, la moneda iraniana, han anat molt més enllà. Les manifestacions, segons organitzacions de drets humans, ja s’han produït a 88 ciutats i 27 províncies, i la població ja no protesta per la crisi econòmica, sinó contra la República Islàmica. Des del cap de setmana la repressió governamental ha deixat com a mínim 29 manifestants morts durant les protestes, segons l’organització de drets humans iraniana HRANA, que assegura que almenys 1.200 persones han sigut detingudes.
