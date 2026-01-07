Mañueco es batrà amb Carlos Martínez
El PSOE d’Aragó se la juga a les eleccions autonòmiques anticipades que tindran lloc el 8 de febrer vinent. L’exministra del Govern i líder dels socialistes aragonesos, Pilar Alegría, afronta la primera prova de foc del partit després del fracàs que va patir en les eleccions d’Extremadura. Alegría ha col·locat en les llistes els seus principals valedors des que va prendre la decisió de tornar a la política autonòmica, però guardant també el joc d’equilibris i pes orgànic de les agrupacions més potents de Saragossa capital i dels últims baluards del lambanisme, amb la inclusió com a números dos i tres de Darío Villagrasa, que es va enfrontar a ella en les primàries per liderar el partit, i l’alcaldessa d’Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, considerada una de les successores de Javier Lambán, que també ho va ser d’Ejea.
L’avenç electoral a l’Aragó agafa el PSOE en un dels seus pitjors moments, que ha estat esquitxat pels escàndols que assolen el partit des d’un punt de vista estatal i, precisament, amb una incidència més gran en l’Aragó a causa del perfil nacional del seu líder i candidata, que és una arma de doble tall que aprofiten diàriament els seus rivals polítics. Alegría ha tingut tot just vuit mesos per cosir el partit en l’etapa post Lambán, i la contesa electoral pot ser un repte per al seu lideratge si no aconsegueix obtenir un resultat digne que mantingui, almenys, la vintena de diputats en les Corts d’Aragó.
De moment, les veus crítiques que hi ha a dins del partit són apagades. La transició del lambanisme a l’alegrisme es va produir de manera abrupta, però ningú ha aixecat la veu en tot aquest temps. Fent front a un lideratge consolidat com el del popular Jorge Azcón, a qui totes les enquestes fan guanyador en les eleccions del 8-F, de moment, els socialistes han optat per tancar files entorn a Alegría. Tot i que mai se sap fins quan.
Castella i Lleó serà protagonista de la tercera cita del carrusel electoral autonòmic amb uns comicis que se celebraran durant la primera quinzena del mes de març. Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a la reelecció, es batrà el coure amb l’inèdit candidat socialista Carlos Martínez, amb un principal bagatge polític que és haver sigut alcalde de Sòria des del 2007 i durant cinc mandats, amb quatre majories absolutes consecutivament.
L’aspirant socialista ho és sense contestació interna. Va ser l’única persona que es va postular al càrrec després de la marxa de Luis Tudanca i així va ser proclamat l’octubre del 2025. Malgrat haver recolzat Susana Díaz en les primàries celebrades el 2017, Martínez s’ha declarat "sanchista convers" i té tot el suport de l’aparell de Ferraz per mirar d’arrabassar la comunitat autònoma al PP 38 anys després.
L’optimisme comença a formar part de la precampanya de Martínez, que augura que el PSOE es mourà en una forquilla entre els 28 i els 34 procuradors. Actualment, els socialistes ocupen 28 d’aquestes cadires, per les 31 amb què compta el PP i les 11 de Vox. Les Corts de Castella i Lleó tenen 81 seients, amb la majoria absoluta en 42.
A mercè d’aquest estat d’eufòria, ningú de l’entorn del secretari general autonòmic ha volgut si més no atrevir-se a valorar la patacada extremenya per evitar traçar comparatives a menys de tres mesos vista per a les eleccions. Només el mateix Martínez ha sortit al pas per apuntar que Extremadura i Castella i Lleó són "models contraposats" dins de l’essència socialista, tenint en compte que el temps que aquí han estat en l’oposició és el mateix que diferents presidents del PSOE han governat aquella comunitat.
