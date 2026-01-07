La peça clau de Trump a Veneçuela
Idoya Noain
Donald Trump ha deixat clar en la segona presidència que no parla ni decideix per ell ningú més que ell. Referent al que el mandatari dels EUA ha fet a Veneçuela, però, és impossible no percebre la influència, el pes i l’eco d’idees, estratègies i paraules d’una altra persona: Marco Rubio.
L’operació té tots els senyals de marca de Rubio, a qui alguns mitjans ja han començat a penjar el sobrenom colonialista de virrei de Veneçuela. És l’antic senador per Florida i ara, amb 54 anys, és també assessor de seguretat nacional, la veu de l’Administració davant la premsa, al Congrés, en les converses directes amb Delcy Rodríguez i en altres contactes diplomàtics.
Rubio, que el 2016 va competir amb Trump per la nominació presidencial, s’ha convertit en un dels seus aliats més fidels i pròxims, en qui el mandatari confia i que veu gairebé cada dia. I és la figura més rellevant en el "grup" que el president ha assenyalat com a encarregat de "dirigir" el país fins a una transició "segura, apropiada i assenyada", del qual també formen part el secretari de Defensa, Pete Hegseth, el general Dan Caine, el vicepresident, J.D. Vance i l’assessor Stephen Miller.
Amb aquest últim, Rubio ha fet moltes reunions d’estratègia els últims mesos a Washington, i ha aconseguit superar algunes bretxes amb l’ideòleg més ultra en immigració. I Miller, que havia deixat inicialment la porta oberta a negociar amb Caracas per poder-hi continuar deportant, s’ha acabat adherint a la idea de Rubio d’elevar la pressió econòmica, política i militar a Maduro, consumada amb la intervenció.
Per aquestes reunions amb Miller, aquests mesos Rubio ha estat més temps a la Casa Blanca que a la seu del Departament que dirigeix, segons la CNN, que també ha explicat que molts caps de setmana els ha passats a Florida per ser a prop de Trump.
Desafiament i triomf
Ningú dubta del desafiament monumental que Rubio té al davant, amb decisions sobre energia, sancions o seguretat per a un país amb 29 milions d’habitants per al qual Washington, a banda de promeses i amenaces de Trump arrogant-se’n la direcció, no ha presentat cap pla específic.
Amb Maduro fora del poder, i empresonat i processat als EUA, Rubio ha aconseguit una cosa que estava buscant des de feia més d’una dècada. El 2018, un any després que es desarticulés una operació per assassinar-lo, suposadament orquestrada per Diosdado Cabello, Rubio ja defensava l’opció militar per aconseguir la sortida de Maduro.
El llavors considerat "secretari a l’ombra per a Llatinoamèrica", ara està en una posició que li permet marcar la brúixola de Washington per a la regió, exigir ruptures amb altres països com l’Iran, mirar de guanyar control i benefici de recursos naturals i buscar minimitzar influència a l’hemisferi d’adversaris com ara Rússia o la Xina.
Un cop al govern de l’Havana és una obsessió personal per a aquest fill de dos cubans, Mario i Oriales, que van sortir de Cuba tres anys abans del triomf de la Revolució de Fidel Castro i l’experiència dels quals li va quedar "gravada", segons ha explicat algun cop César Conda, un estrateg republicà que va ser diversos anys el seu cap de personal al Senat. Ho ha demostrat al llarg de tota la seva carrera política, nascuda gràcies al poder polític del moviment anticastrista de Miami i impulsada per un fervor anticomunista.
"Tot torna a Cuba, qualsevol cosa que pugui fer per afeblir el règim a Cuba", deia al desembre a The New York Times un membre de la primera Administració Trump que va participar en reunions de Rubio amb el president sobre Llatinoamèrica. José Daniel Ferrer, opositor cubà que va fugir a l’octubre als EUA i que es va reunir amb Rubio, ha explicat que el secretari d’Estat considerava que enderrocar Maduro "afavoriria la caiguda del règim a l’Havana, matriu del mal". "Si visqués a l’Havana i fos al Govern, estaria preocupat", deia Rubio al costat de Trump dissabte, que un dia després recordava també que Cuba controlava l’aparell de seguretat de Maduro.
