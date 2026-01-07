El Rei remarca el compromís d’Espanya amb "l’ordre global basat en normes"
Felip VI valora el «paper fonamental» de la indústria de la defensa per aconseguir «una dissuasió creïble» / Fa referència a "una sensació creixent d’amenaça que arriba al cor d’Europa"
Juan José Fernández
La vigència del dret internacional i la situació de perill que viu Europa van ser les dues principals al·lusions al tens moment que travessa el planeta incloses pel Rei en el seu discurs als militars espanyols pronunciat ahir amb motiu de la Pasqua Militar.
Felip VI va parlar en una jornada emmarcada per diversos vectors de tensió: amb la invasió russa d’Ucraïna en plena activitat, quan han passat quatre dies de la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i a poques hores que el president nord-americà, Donald Trump, fes una altra de les seves advertències contra Dinamarca darrere controlar Groenlàndia.
Per al Rei, el 2025 "amb els seus múltiples conflictes bèl·lics, crisis i tragèdies humanitàries, ens deixa una sensació creixent d’amenaça; una amenaça que arriba al cor d’Europa". En aquesta situació s’evidencia "que valuós, que necessari, és tenir unes Forces Armades amb un alt grau de formació i ensinistrament, una provada capacitat d’adaptació i ben equipada i proveïda", va afirmar el cap d’Estat.
El Rei no va esmentar expressament l’acció militar de Trump a Veneçuela ni l’agressió de Vladímir Putin contra Ucraïna, però els dos motius d’inquietud internacional van flotar sobre les seves paraules quan es va alinear amb la posició de la Unió Europea i del Govern al comentar la presència militar espanyola a l’exterior, emmarcada en "el nostre compromís amb la seguretat internacional, amb el multilateralisme i, en definitiva, amb l’ordre global basat en normes".
Dissuasió creïble
La d’aquesta Pasqua Militar va ser la primera intervenció pública del Rei després del seu discurs de Nadal, en què va lamentar la crispació que hi ha en la societat espanyola. Felip VI va presidir la cerimònia de salutació als militars espanyols amb la reina Letícia i la princesa d’Astúries, Elionor. Pare i filla van vestir en aquell dia uniformes de l’Exèrcit de l’Aire i l’Espai, ell per rotació aquest any, i ella per ser alumna de l’Acadèmia General de l’Aire.
El Monarca va recordar com a la Unió Europea i a l’OTAN, conscients de la situació d’amenaça, s’ha arribat a acords per "garantir els recursos necessaris per al compliment dels objectius de dissuasió, de defensa i de seguretat a llarg termini". En aquesta clau de la seva intervenció, Felip VI va remarcar la importància d’una "dissuasió creïble".
I per a això va posar en valor el "paper fonamental" de la indústria de defensa, i de "la integració de tecnologies emergents, com la intel·ligència artificial, o els mitjans no tripulats, drons, aeris, navals o terrestres", que segons la seva opinió són "un poderós motor de transformació", la base d’aquesta dissuasió creïble.
Precisament per parlar de dissuasió i de la situació de les negociacions de pau a Ucraïna es va absentar en aquesta edició de la Pasqua Militar el president del Govern, Pedro Sánchez, que va participar en el Grup de Voluntaris que ajuda Ucraïna.
El Rei va al·ludir a les missions portades a terme per les Forces Armades el 2025 destacant el compromís amb l’OTAN, especialment a l’exercici aeri més gran de l’Aliança, el Steadfast Dart 25, i a les maniobres navals Dynamic Mariner, amb l’Armada que acreditava la seva capacitat de liderar el Quarter General Marítim d’Alta Disponibilitat.
Entre les missions desenvolupades a l’exterior, Felip va valorar la contribució a la missió al Líban, i, en el marc europeu, va destacar com "Espanya ha continuat donant proves del seu compromís ferm i inequívoc amb la seguretat internacional" en tres vectors: el "reforçament del flanc est de l’OTAN", el "potent desplegament d’efectius terrestres a Letònia, Eslovàquia i Romania", les missions de policia aèria en el Bàltic i de l’activació del Grup de Combat Expedicionari Dèdal entre les agrupacions navals permanents de l’Aliança Atlàntica.
Felip VI no va voler tampoc deixar d’esmentar els "devastadors incendis forestals d’aquest estiu, amb més de 400.000 hectàrees arrasades", catàstrofe en què els exèrcits "van ser molt presents". I en aquest desplegament "ha jugat un paper fonamental l’UME", que s’ha guanyat "l’agraïment i l’apreci de tota la societat espanyola".
Missatge a la Princesa
A més, va tenir paraules per a la seva filla, que l’escoltava a la seva dreta al saló del tron del Palau Reial, valorant la seva formació militar: "Em consta, Elionor, que les teves vivències dels últims anys t’estan ajudant a comprendre i a assumir, en tota la seva plenitud, el compromís i el sentit del deure, que són la brúixola moral de la vida militar". I li va recomanar: "Sentint-te integrada a la vida castrense és com millor serviràs amb ells, ja sent oficial, com a hereva de la Corona" o en el futur, "quan siguis cridada a succeir-me en la Direcció de l’Estat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026
- L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí