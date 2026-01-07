Sánchez acusa els EUA de voler "apropiar-se del cru veneçolà"
Brussel·les mantindrà relacions diplomàtiques amb el país sud-americà, però rebutja la legitimitat de Delcy Rodríguez
I. G. / B. R.
Pedro Sánchez va endurir el to contra l’"acció militar" dels EUA a Veneçuela i la captura de Nicolás Maduro al qualificar-la d’"il·legal" i acusar Donald Trump de tenir l’objectiu de "canviar un executiu d’un altre país per apropiar-se dels seus recursos naturals". "Una il·legitimitat", va dir amb referència al Govern chavista, "no pot ser resposta com una il·legalitat", va assegurar en una roda de premsa des de París després de participar en la cimera de la Coalició de Voluntaris sobre Ucraïna. És la primera vegada que el president del Govern parla en públic des de la intervenció dels EUA a Veneçuela.
Com ja s’havia traslladat des del Govern, Sánchez va oferir la mediació d’Espanya per facilitar el diàleg entre l’Executiu veneçolà, ara encapçalat per Delcy Rodríguez, i l’oposició liderada per Edmundo González, asilat a Madrid, i María Corina Machado. Per tal d’obrir un procés de transició que acabi en "eleccions lliures".
El cap de l’Executiu va avisar que la intervenció militar suposa un "precedent terrible i molt perillós", utilitzant també el terme "invasió" i insistint que recorda altres operacions guiades per la "set de petroli". "Nosaltres no podem acceptar-ho", va acabar taxatiu davant les posicions més tèbies d’altres socis europeus.
L’amenaça expansionista de Trump sobre Groenlàndia és per a Sánchez una altra línia vermella, davant la qual va avisar que "Espanya no serà còmplice de tal atropellament". Ahir a la tarda, abans de la cimera de París, el Govern espanyol va firmar un comunicat conjunt amb França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Polònia i Dinamarca defensant la sobirania de l’illa.
El president del Govern es va referir a l’"amenaça a la integritat territorial d’un Estat europeu", com és el cas de Dinamarca, per assegurar que "recolzarem els nostres aliats". Defensant la importància de les paraules en el marc de la política internacional, va advocar pel reforç del multilateralisme davant la "llei del més fort".
Per la seva banda, la Comisió Europea va assegurar ahir que mantindrà relacions diplomàtiques amb Veneçuela, amb Delcy Rodríguez com a presidenta interina, tot i que de manera limitada, i va insistir que les autoritats veneçolanes no tenen legitimitat democràtica, a l’haver perdut les eleccions el 2024, cridant a un procés de transició que respecti la voluntat del poble.
Brussel·les considera que "les autoritats veneçolanes van obtenir el seu mandat d’un procés electoral que no va respectar la voluntat popular d’un canvi democràtic", va dir la portaveu d’Exteriors de la Comissió, Anitta Hipper. No obstant, també va confirmar que el bloc mantindrà relacions diplomàtiques amb Rodríguez, tot i que limitades, "per salvaguardar els nostres propis interessos". Ho va fer, això sí, tot just 24 hores després d’haver assegurat que els seus interlocutors a Veneçuela continuaven sent Edmundo González i María Corina Machado.
