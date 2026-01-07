Sánchez converteix el cicle electoral del 2026 en un plebiscit intern
La dimissió de Gallardo pel mal resultat a Extremadura augmenta la pressió amb l’aposta de tot o res d’Alegría i Montero a l’Aragó i Andalusia
Iván Gil
El cicle electoral d’eleccions autonòmiques, que després de les d’Extremadura del 21 de desembre continuarà durant el primer semestre del 2026 a l’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia, serà una prova de foc per a l’estratègia de Pedro Sánchez d’apostar per ministres candidats i incrementar el control territorial de les federacions. En el cas de l’Aragó, promovent una candidata afí, Pilar Alegría, en un feu que havia sigut crític amb la seva gestió. A Andalusia, impulsant com a secretària general i candidata l’actual vicepresidenta primera del Govern espanyol, però també número dos de Ferraz, María Jesús Montero.
El precedent de la dimissió de Miguel Ángel Gallardo a Extremadura l’endemà de la desfeta electoral eleva la pressió si es manté la tendència i fa que aquest cicle electoral també sigui un plebiscit intern sobre Sánchez com a secretari general i el seu nucli dur.
Si Ferraz ha blindat amb afins federacions clau amb perfils de confiança, les urnes examinaran el denominat sanchisme dins d’un PSOE en què comença a entreveure’s foc amic i a qüestionar-se la gestió després dels casos d’assetjament sexual que s’han conegut. En joc hi ha tant el poder institucional en diverses comunitats i la resistència del Govern central com la reordenació del poder intern del PSOE. No en va, l’alternativa impulsada per l’exministre Jordi Sevilla amb vista a un hipotètic postsanchisme es planteja com a termini l’estiu, després del cicle electoral, per posar en marxa un corrent intern crític. Entén que les eleccions autonòmiques "van movent el terreny, van canviant les percepcions, les urgències" dins de l’organització.
L’intent de reduir fractures i homologar el comandament autonòmic amb la línia federal dependrà dels resultats d’aquest cicle autonòmic, com una aposta de tot o res. A Castella i Lleó, a més, es mesura l’èxit d’haver forçat des de Ferraz la renúncia de Luis Tudanca, a qui ha substituït l’alcalde de Sòria, Carlos Martínez.
El primer assalt
El primer gran termòmetre serà l’Aragó amb les eleccions anticipades per al 8 de febrer. Un avançament que ha precipitat la sortida de Pilar Alegría del Govern i ha reduït el seu marge per aixecar una alternativa des de l’oposició a Jorge Azcón. Secretària general del PSOE a l’Aragó des del gener del 2025, Alegría serà la primera ministra candidata a mesurar l’èxit o fracàs d’aquesta estratègia.
A Andalusia, Montero ha dissenyat una Executiva àmplia per integrar i cosir l’organització. La seva cita amb les urnes en un feu històric del PSOE i que aporta gairebé el 17% del cens total d’Espanya és crucial de cara a les opcions en unes generals i el seu objectiu consisteix a erosionar la majoria absoluta de Juanma Moreno. En termes orgànics, serà clau per donar oxigen al lideratge de Sánchez.
Després de la caiguda electoral a Extremadura, el llistó queda marcat davant un candidat sobre el qual la mateixa nit electoral a Ferraz consideraven la dimissió com a única sortida. De cara a aquest cicle electoral serà a més difícil que la direcció federal pugui encapsular-se dels resultats, després de les maniobres per intentar posicionar els candidats.
"Sortim a guanyar"
Els socialistes no només aïllen el resultat a Extremadura de la situació de debilitat per la qual passa l’Executiu central, davant els escàndols per presumpta corrupció i els casos d’assetjament sexual dins del PSOE, sinó també de la resta del cicle electoral.
Cada elecció és diferent, apunten, i conclouen que "en totes sortim a guanyar" i que en cada territori hi operen elements diferents. L’única autocrítica passa per la desmobilització, malgrat que agitar la por a la ultradreta sembla una estratègia esgotada. Fins i tot aquest punt d’autocrítica sobre la "molta abstenció" es rebaixa amb l’explicació que hi ha hagut una "campanya de desinformació i atacs amb una incidència molt important".
A la sala de màquines de Ferraz també apel·len a les seves pròpies enquestes per assenyalar com a fita que el Govern d’Espanya estigui en una intenció pròxima al 30% de suport després de gairebé vuit anys a la Moncloa, diferenciant els suports de Pedro Sánchez de la seva força en territoris com Extremadura. A més, assenyalen com un element de desmobilització que per primera vegada s’hagi votat en unes extremenyes sense l’urna de les municipals.
Si Ferraz ha implantat un sistema amb menys baronies autònomes i més direcció cohesionada, es mesurarà la fortalesa electoral que comporta l’augment del control intern. Altrament, i com ja va passar després de les eleccions gallegues del febrer del 2024, les primeres després de les últimes generals, s’obrirà el debat sobre les costures de centralitzar el partit.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026
- L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí