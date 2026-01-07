Sánchez convocarà la Conferència de Presidents en el segon semestre
El Govern manté les dues reunions anuals, però esperarà a les autonòmiques
Iván Gil
La celebració de la Conferència de Presidents haurà d’esperar més del previst. Almenys, fins al segon semestre de l’any. "Quan hi hagi normalitat institucional", expliquen des del Ministeri de Política Territorial amb referència al cicle electoral de comicis autonòmics. L’avenç de les extremenyes per al passat 21 de desembre ja va obligar a posposar el fòrum multilateral del Govern i els presidents autonòmics que estava previst celebrar a finals d’any a Astúries. La pretensió inicial va ser retardar-lo per al gener, però la decisió de Jorge Azcón de seguir els passos de María Guardiola i avançar també les eleccions a l’Aragó per al 8 de febrer ha obligat un nou ajornament. Ara sense data, si bé a la Moncloa asseguren que es complirà amb el reglament i es convocaran "com a mínim" dues reunions de la Conferència de Presidents durant aquest any.
Amb els comicis autonòmics de Castella i Lleó, que estan previstos per al 15 de març vinent, i els d’Andalusia, per al mes de juny, si Juanma Moreno manté la seva pretensió d’esgotar la legislatura, les dues cites s’hauran d’amuntegar en la segona meitat de l’any. El reglament res diu respecte a les cites electorals siguin incompatibles amb aquestes convocatòries, però el Govern de Pedro Sánchez sempre ha seguit la lògica de distanciar-les. Els acords s’han d’adoptar per consens de tots els membres, una cosa que un període electoral hi pot afegir més dificultats.
Durant el cicle electoral de l’any 2024, en què es van celebrar eleccions gallegues, basques, catalanes i europees entre febrer i juny, la Moncloa ja va optar per ajornar sine die la Conferència de Presidents. Una vegada celebrats tots aquests comicis, es va esperar a la investidura de Salvador Illa per posar data. Tot això, malgrat que el 2023 va ser un any en blanc per a aquest fòrum multilateral per les eleccions generals i les posteriors negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.
Ofensiva legal
La potestat de la seva convocatòria recau en el president del Govern, segons el reglament, però el desert pels reiterats ajornaments va portar el PP a llançar una ofensiva legal. Diversos presidents autonòmics van presentar recursos contenciós-administratius mirant de forçar-ne la celebració. Des de la Moncloa solen repetir que Pedro Sánchez ha sigut el president que més Conferències de Presidents ha convocat, però les dinàmiques de confrontació entre el Govern central i les comunitats autònomes governades pel PP han deixat entreveure un menor interès per la celebració d’aquests fòrums.
El xoc a les agendes polítiques i la incapacitat per arribar a acords es va visibilitzar de manera eloqüent en l’última Conferència de Presidents, celebrada el juny de l’any passat a Barcelona. Els populars van aprofitar per treure múscul territorial i mostrar la seva alternativa, posant el focus en assumptes com la immigració.
