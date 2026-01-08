La caiguda de Maduro dona accés als EUA a armes de fabricació russa
Rússia podria perdre milers de milions de dòlars en préstecs concedits a Veneçuela
Marc Marginedas
Amb la detenció de Nicolás Maduro, Rússia ha perdut a Veneçuela un aliat amb qui havia establert una sòlida aliança en els últims dos decennis. Però el succés podria portar també conseqüències econòmiques i militars per al Kremlin, més enllà de les polítiques. En cas que finalment s’instal·li a Caracas un Govern favorable als EUA, l’Exèrcit i els experts nord-americans tindrien accés a armament sofisticat de fabricació russa que les autoritats del país caribeny han estat important en els últims anys. I l’Estat rus podria perdre milers de milions de dòlars en deute acumulat amb el país caribeny des del 2006 si els nous governants decideixen no assumir-lo, adverteixen publicacions especialitzades.
La web Defence Express ha publicat un llistat de l’armament "amb un examen minuciós que serà indubtablement de l’interès del Pentàgon", situant en primer lloc els avançats sistemes antiaeris S-300 VM, dos batallons que van ser adquirits a l’empresa russa Almaz-Antey per l’Exèrcit veneçolà el 2013. La revista Ejércitos els descriu com un dels sistemes "més versàtils i disponibles per a l’exportació per part de la Federació Russa" ja que té un "ventall d’objectius a abatre més ampli" que altres de la mateixa família. No obstant, el seu prestigi militar ha quedat ara en entredit després de la incursió d’èxit dels helicòpters nord-americans al cel de Caracas, un fracàs atribuït per la publicació cubana Cubitanow a "falta de manteniment, recanvis i entrenament operatiu".
En data més recent, concretament l’any que tot just acaba, Veneçuela també ha importat un nombre indeterminat de bateries antiaèries Pantsir i Buk M-2, aquest últim dissenyat per interceptar aeronaus, helicòpters i míssils de creuer, segons la web Galaxia Militar. Aquest sistema havia sigut desplegat en llocs com la base La Carlota, i també va ser destruït, segons un vídeo difós per la televisió estatal veneçolana. Es dona la circumstància de què una bateria de la mateixa família pertanyent a l’Exèrcit rus va ser la responsable de l’enderrocament el 2014 al cel de l’est de Ucraïna d’un Boeing 777 de Malaysia Airlines.
Altres armes que, segons Defence Express, suscitarien la curiositat dels experts militars nord-americans serien els caces Sujói SU-MKV, que van ser adquirits per les Forces Aèries de Veneçuela el 2006 i són descrits per les webs especialitzades com avions "bimotor i biplaça" especialitzats en "intercepció aèria, intercepció naval i patrullatge". I els míssils de mig abast aire-aire guiat per radar actiu R-77, considerats per la publicació com "els més avançats" de Rússia dins del seu sector. Per sobre de tipologies armamentístiques, el que sí que sembla clar és que un nou Govern veneçolà avalat pels EUA, segons Defence Express, "inevitablement reemplaçarà amb equipament nord-americà l’armament de fabricació russa", pressionant Caracas "cap a una transició cap a armament nord-americà".
Deute extern
El revés experimentat per Rússia també té una variant econòmica. Veneçuela acumula un deute extern d’entre 160.000 i 170.000 milions de dòlars i els seus principals creditors bilaterals són precisament Rússia i la Xina. Tot i que és difícil identificar les entitats i països que tenen aquest deute, Reuters assegura que entre el 2006 i el 2017, Rússia ha desemborsat un total de 17.000 milions de dòlars en préstecs i inversions a Veneçuela i a la petrolera estatal PDVSA. D’acord amb el portal escandinau Dagens.com ara que "la influència de Moscou s’ha evaporat", les propietats "que estaven garantides mitjançant la lleialtat i acords avalats per la producció de petroli són vulnerables a una renegociació o una directa confiscació per unes noves autoritats avalades per Washington".
El mes de novembre del 2017, Veneçuela va haver de reestructurar 3.170 milions de dòlars, amb pagaments que s’havien de portar a terme durant una desena d’anys i fins i tot denominats de vegades en rubles. Tots aquests acords han quedat ara a l’aire, conclou la publicació Dagens.com, i el que ocorregut al país caribeny demostra al Kremlin quin és "el cost de vincular el deute amb els règims i no amb les institucions".
