Costa: "La Unió Europea no accepta violacions del dret internacional"
El president del Consell Europeu defensa Dinamarca i fa una crítica velada a la intervenció dels EUA a Veneçuela
Beatriz Ríos
El president del Consell Europeu, António Costa, va sortir ahir en defensa de Dinamarca i Groenlàndia insistint que el futur de l’illa únicament el pot decidir el seu poble i la Unió Europea no tolerarà violacions del dret internacional, després que els Estats Units hagin renovat les seves amenaces de prendre el territori danès.
"La Unió Europea no pot acceptar violacions del dret internacional, ja sigui a Xipre, Amèrica Llatina, Groenlàndia, Ucraïna o Gaza", va afirmar Costa durant un discurs en la cerimònia d’obertura de la presidència xipriota del Consell, que tot just acaba d’arrencar. El portuguès va criticar així tant les amenaces contra el territori sota control danès, com, de manera velada, la intervenció dels Estats Units a Veneçuela.
Costa va reiterar "el suport i la solidaritat" del bloc amb els governs danès i groenlandès, en plena escalada de tensió amb els Estats Units. "Groenlàndia pertany al seu poble" i només a Dinamarca i al Govern de la mateixa illa els correspon decidir sobre el seu futur, va dir el portuguès. L’Administració del president Donald Trump estaria explorant diferents vies per prendre el control del territori, que pertany a la Unió Europea i està cobert pel paraigua de seguretat de l’OTAN.
"Via ràpida cap al conflicte"
Després que l’Administració de Trump donés a entendre que no descarta la via militar, el president del Consell Europeu encara va anar un pas més enllà. Costa va advertir que "els europeus hem après de la nostra pròpia història que l’unilateralisme és una via ràpida cap al conflicte, la violència i la inestabilitat".
El president del Consell Europeu va tornar a ser la veu més dura contra el Govern de Trump. En el seu discurs, Costa va assegurar que Xipre assumeix la presidència "en un moment molt difícil, quan l’ordre internacional basat en normes es troba sota atac, soscavant el multilateralisme, el comerç just i els principis fonamentals de la Carta de les Nacions Unides".
Tot i que en cap moment va apuntar directament els Estats Units, a ningú se li escapa que sota l’Administració de Donald Trump, Washington ha posat en qüestió la cooperació multilateral, posant en qüestió l’ordre mundial i el dret internacional. La guerra comercial iniciada pel republicà fa poc menys d’un any ha sigut un maldecap per als europeus, llastant l’economia comunitària.
