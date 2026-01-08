Els EUA es reuniran amb Dinamarca sense renunciar a comprar Groenlàndia
L’Administració Trump confirma la trobada la setmana que ve i recalca que la diplomàcia és la primera opció / França prepara amb els seus aliats un pla contra la "intimidació" nord-americana
Leticia Fuentes
Groenlàndia torna a situar-se en el centre del radar diplomàtic de Washington. La Casa Blanca prepara una reunió la setmana vinent amb les autoritats de Dinamarca i Groenlàndia en un moment de renovada tensió per l’interès dels EUA en l’illa àrtica, aspiració que el president Donald Trump ha tornat a vincular d’una manera ben explícita a la seguretat nacional.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va confirmar les trobades amb representants danesos i groenlandesos, però va evitar aclarir el contingut de les converses i va rebutjar pronunciar-se sobre una eventual intervenció militar. "No soc aquí per parlar de Dinamarca ni d’intervenció militar", va apuntar, i es va limitar a assenyalar que aquestes qüestions s’abordaran en les reunions que hi ha previstes. Leavitt va insistir que l’adquisició de Grenlàndia "no és una idea nova". Segons va explicar, diferents presidents des del segle XIX han considerat que controlar l’illa seria avantatjós. En aquest marc, va recordar que Trump ja va plantejar obertament aquesta possibilitat en el seu primer mandat, seguint una línia que, segons la Casa Blanca, es remunta fins a l’Administració de Harry Truman.
La portaveu va emmarcar aquest debat en la creixent competència estratègica a l’Àrtic. Trump, va afirmar, considera que reforçar la presència nord-americana a la regió és clau per dissuadir l’agressió de Rússia i la Xina, en un context marcat pel desglaç, les noves rutes marítimes i l’accés a recursos naturals.
La Casa Blanca va assegurar ahir que el president preveu diversos escenaris respecte a Groenlàndia, inclosa una possible acció militar, tot i que va remarcar que la diplomàcia sempre ha sigut la primera opció del líder republicà. Quan li van demanar per què guanyarien els EUA, Leavitt va parlar d’un control més gran de l’Àrtic i de la capacitat d’impedir avenços d’"adversaris" en una regió que és "molt important i estratègica".
Veneçuela, un altre front obert
En la mateixa compareixença, la Casa Blanca va ampliar el focus més enllà de l’Àrtic. La portaveu va dir que Washington manté "la màxima influència" sobre el Govern interí de Delcy Rodríguez a Veneçuela i que els EUA ja han començat a comercialitzar cru veneçolà confiscat per Washington. Leavitt va vincular aquestes operacions a un aparent acord amb Caracas, tot i que va evitar oferir detalls sobre els termes.
França prepara un pla
Una possible intervenció per la força dels EUA a Groenlàndia "no tindria sentit", va dir ahir el ministre d’Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, que va remarcar que França prepara un pla "per respondre" juntament amb els aliats europeus contra qualsevol forma d’"intimidació" dels EUA sobre Groenlàndia.
Les intencions de la Casa Blanca han incomodat França, des d’on s’insisteix que aquest atac "a qualsevol altre país de l’OTAN no tindria cap sentit". França té la intenció de desenvolupar una resposta europea a les "mostres d’intimidació" dels EUA i així poder "actuar de manera conjunta amb els socis europeus". Barrot va precisar que França compartirà aquest pla amb els seus socis europeus "en els pròxims dies". El ministre va reiterar que l’illa "no està en venda i que pertany als groenlandesos", de manera que descarta del tot que "el que acaba de passar a Veneçuela pugui passar a Groenlàndia".
Barrot va dir haver parlat per telèfon hores abans amb el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, que li va negar la possibilitat que el seu Govern repetís el mateix modus operandi que va portar a terme a Veneçuela.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026