Els EUA volen controlar les exportacions de cru de Caracas "indefinidament"
«Es vendrà a preu de mercat i aquests diners els controlaré jo», anuncia Trump / Petróleos de Venezuela confirma les negociacions amb el Govern
Idoya Noain
Els Estats Units pretenen vendre "indefinidament" el petroli de Veneçuela que Washington ha estat sotmetent a embargament, segons va anunciar ahir el secretari d’Energia, Chris Wright. Aquest anunci va arribar un dia després que el president Donald Trump assegurés en un missatge a Truth Social que Caracas entregaria a Washington entre 30 i 50 milions de barrils del petroli sancionat.
"Es vendrà a preu de mercat i aquests diners els controlaré jo, com a president dels EUA, per assegurar que s’utilitzen per beneficiar la gent de Veneçuela i dels EUA", va escriure també el president en el seu missatge, on va anunciar que ha donat instruccions a Wright per executar el seu pla de portar el cru a vaixells petrolers i transportar-lo als EUA.
Malgrat que inicialment no hi havia hagut confirmació des de Caracas, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) va emetre ahir un comunicat en xarxes socials en què admetia per primer cop que "actualment porta a terme una negociació amb els Estats Units per a la venda de volums de petroli".
L’empresa va dir que aquesta operació es porta a terme "en el marc de les relacions comercials que existeixen entre els dos països" i va assegurar que el procés "es desenvolupa sota esquemes similars als vigents amb empreses internacionals com Chevron i està basat en una transacció estrictament comercial amb criteris de legalitat, transparència i benefici per a les dues parts".
Aixecament de sancions
Un full informatiu que va publicar el Departament d’Energia delinea les polítiques per al que es defineix com un "històric acord energètic EUA-Veneçuela". Aquest document assegura que Wright i el seu departament ja estan treballant amb les autoritats "interines" veneçolanes i la indústria privada per executar l’acord.
El Departament, i després la secretària de premsa a la Casa Blanca, Karoline Leavitt, van anunciar així mateix que l’Administració Trump ja ha començat a eliminar "de manera selectiva" sancions per permetre el transport i la venda del cru veneçolà a mercats de tot el món.
Els ingressos d’aquestes vendes, que comencen segons Washington "immediatament", es guardaran en comptes controlats pels EUA en "bancs globalment reconeguts" i després es distribuiran entre les poblacions veneçolana i nord-americana "a discreció" del govern de Trump.
En una conferència de Goldman Sachs a Miami, mentrestant, Wright defensava ahir la política de Washington. "Necessitem tenir aquest element de negociació i el control d’aquestes vendes de petroli per impulsar els canvis que, senzillament, s’han de produir a Veneçuela" va declarar el titular d’Energia, que també va explicar que els EUA importaran equip i serveis a Veneçuela per incrementar el flux de petroli al mateix país llatinoamericà. "A llarg termini, crearem les condicions perquè entrin les grans companyies nord-americanes que eren allà, i potser les que no hi eren però hi volen ser. Els recursos són immensos", va dir Wright, fent-se ressò del missatge que va llançar Trump des de l’operació militar.
El president té previst mantenir a la Casa Blanca una reunió amb diversos empresaris del sector. Estan convocats directius de les tres petroleres més grans del país, Chevron, ConocoPhillips i Exxon Mobil, i altres productors. En la conferència de Florida, Wright també va assenyalar que els EUA rebran cru que es guardava tant en petrolers flotants com també en instal·lacions a terra. Segons analistes citats per The Wall Street Journal, molts d’aquests barrils probablement estaven destinats a la Xina o Rússia però s’havien vist paralitzats pel bloqueig imposat pels Estats Units a vaixells petrolers sancionats.
Precisament ahir els EUA van anunciar que ha interceptat dos d’aquests petrolers, un a l’Atlàntic Nord i l’altre al Carib. Segons va explicar en unes declaracions davant la premsa al Congrés el secretari d’Estat, Marco Rubio, els dirigents de Veneçuela han intentat que el contingut d’un d’aquests vaixells (l’interceptat al Carib) comptabilitzi ja com a part de l’acord d’entrega de barrils de cru de què ha parlat Trump.
El destí dels beneficis
En aquestes declaracions fetes a Capitol Hill, enmig de dues sessions informatives als representants i senadors sobre l’operació del cap de setmana a Veneçuela, Rubio va explicar també que el petroli veneçolà es vendrà "al mercat i a preus de mercat, no al preu descomptat que estava traient Veneçuela". I va insistir que els beneficis seran per "al poble veneçolà, no al règim".
Rubio va mirar de sustentar la idea que Washington té "un gran control i capacitat d’influència sobre el que les autoritats interines fan i són capaces de fer", alhora que va assegurar que "òbviament hi haurà un procés de transició". El secretari d’Estat va explicar que hi haurà tres fases: una d’"estabilització" , una segona de "recuperació" i una tercera de "transició".
