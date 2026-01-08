Negociacions
Les exigències de l’oposició i els aliats compliquen els plans de Sánchez per reformar el finançament autonòmic
El president del Govern es reunirà aquest dijous amb Junqueras per abordar el finançament català
Reunió entre Sánchez i Junqueras, avui en directe | Última hora del nou finançament de Catalunya
Miguel Ángel Rodríguez
vol començar l’any tapant les esquerdes que van sorgir al bloc de la investidura arran dels presumptes casos d’assetjament sexual al si del PSOE. En aquest intent, el president del Govern es reunirà aquest dijous amb el líder d’ERC,
, per consolidar el recolzament d’un dels seus socis més fiables. El president dels republicans catalans va anunciar en una entrevista a EL PERIÓDICO que posarà sobre la taula la necessitat de reformar el sistema de finançament autonòmic i que aquest respecti el principi d’ordinalitat. Unes exigències que Sánchez haurà de quadrar amb les de la resta dels seus aliats i les del PP, principal partit que controla les comunitats autònomes, si vol tenir èxit. Però, ¿què demana cadascú?
Si alguna cosa ha deixat clar el PP és que no està a favor que el Govern de Sánchez negociï el sistema de finançament autonòmic –caducat des de fa 12 anys– de manera bilateral amb cap partit, com passarà aquest dijous a la Moncloa. Els populars exigeixen converses multilaterals, tot i que no acaben d’aclarir quina és la seva proposta.
El PP controla actualment 11 comunitats autònomes, a més de les ciutats de Ceuta i Melilla. Alguns d’aquests territoris exigeixen que el futur sistema tingui en compte la dispersió i l’envelliment de la població, d’altres el producte interior brut (PIB) o la insularitat. Unes diferències que la direcció nacional del partit encara no ha harmonitzat en una proposta concreta.
Vox planteja, directament, acabar amb el sistema de finançament autonòmic. L’estiu passat, la formació de
va presentar en tots els parlaments autonòmics una iniciativa en què rebutjava qualsevol reforma del model actual i demanava «implantar una visió nacional de l’acció política i administrativa». En aquesta línia, el partit va defensar un sistema «basat en la solidaritat i la garantia de la prestació de serveis públics de qualitat; la urgència de reduir la despesa pública ineficaç que permeti una baixada massiva d’impostos i la recuperació de competències per part de l’Estat». No obstant, no va explicar quins criteris seguiria.
Sánchez tampoc pot comptar amb el recolzament de Sumar, per molt que formi part del Govern de coalició. Malgrat que
i
recolzen el pacte que va tancar ERC d’un finançament singular per a Catalunya, hi ha partits dins de Sumar que han mostrat el seu rebuig de pla, al punt d’amenaçar de votar-hi en contra. Els diputats de
, Alberto Ibáñez i Águeda Mico –integrada en el grup Mixt–, exigeixen que es corregeixi l’«infrafinançament» del País Valencià i el parlamentari de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, fa el mateix amb el seu territori.
Els postconvergents tenen clar que Catalunya no pot ocupar un lloc «singular» dins del sistema de finançament autonòmic, sinó que ha de tenir garantit un concert econòmic propi, a l’estil del País Basc i Navarra. La presidenta del grup parlamentari al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, han exigit a Junqueras que sigui aquesta posició la que defensi en la seva reunió amb Sánchez. «No entenem que es negociï menys que això», ha deixat clar Nogueras.
EH Bildu i el PNB es presenten a les eleccions al País Basc i Navarra, dos territoris que gaudeixen d’un concert econòmic propi, per la qual cosa el sistema de finançament autonòmic no els afecta. Això fa més senzill que donin el vistiplau a una proposta negociada pel Govern. Fonts d’EH Bildu asseguren que «veuen bé» les decisions que puguin adoptar «altres institucions» sobre aquest assumpte i el PNB ja va aplaudir l’acord entre ERC i el Govern per a un «finançament singular» per a Catalunya.
Podem no veu malament el pacte amb ERC, però fa mesos que defensa que cal esperar a veure la lletra petita abans de poder adoptar una posició clara. Sobretot, des del partit assenyalen la necessitat que es compleixi el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.
Molt més exigent és el BNG que, directament, demana un concert econòmic per a Galícia i poder tenir la clau de la caixa. A més, fonts de la formació recorden que en l’acord d’investidura que van firmar amb Sánchez es va incloure que qualsevol canvi en l’estatus polític de Catalunya o Euskadi també hauria d’afectar Galícia, com a tercera nacionalitat històrica.
Coalició Canària, per la seva banda, reclama que el nou model garanteixi la suficiència financera dels serveis públics essencials i que els recursos del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries quedin totalment al marge del sistema de finançament general.
