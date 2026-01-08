Negociació amb el Govern
Sánchez i Junqueras pacten un nou finançament que garanteix l’ordinalitat i aportarà 4.700 milions més a Catalunya
El president del Govern i el líder d’ERC no aconsegueixen acordar el pla perquè l’autonomia catalana recapti íntegrament l’IRPF
Última hora, en directe, de la reunió Sánchez-Junqueras per abordar el nou finançament a Catalunya
Sánchez i Junqueras pacten avui un nou finançament que donarà gairebé 5.000 milions més a Catalunya
Junts rebutjarà el nou model de finançament si no és un concert econòmic: «Actualitzar el ‘cafè per a tothom’ és un fracàs»
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, s’han reunit aquest dijous a la Moncloa, una cita de la qual ha sortit un acord per reformar el sistema de finançament autonòmic que assegurarà el principi d’ordinalitat i amb el qual Catalunya podrà disposar de 4.700 milions d’euros més. Aquesta quantitat permetrà a la Generalitat augmentar un 12% més la seva capacitat pressupostària.
Una vegada tancat aquest acord, el següent pas és que el Govern presenti el nou sistema de finançament en la seva globalitat, és a dir, no només la part que afecta Catalunya, sinó la que explica com quedaran el conjunt de comunitats del règim comú. Tots els territoris hauran de percebre més recursos que amb l’actual sistema, que fa 14 anys que està caducat. La qüestió és com es repartiran aquests fons i si existeix la fórmula màgica perquè tothom quedi satisfet.
La vicepresidenta primera i ministres d’Hisenda, María Jesús Montero, ultima la proposta, que es presentarà aquest divendres, per posteriorment portar-lo a una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPPF) amb totes les comunitats autònomes. «La proposta del Ministeri d’Hisenda reforçarà l’Estat de benestar i permetrà destinar més recursos a sanitat, educació i serveis socials», destaquen fonts del departament al mateix temps en què insisteixen que no només sortirà beneficiada Catalunya, sinó «totes les comunitats autònomes».
En declaracions després de sortir de la reunió amb Sánchez, Junqueras ha defensat que «és un bon model en què ningú perd i tothom guanya». No obstant, no ha revelat les xifres de la resta de territoris, ja que considera que ha de ser la vicepresidenta i ministra d’Hisenda que les comuniqui formalment.
Junqueras ha centrat el seu discurs a defensar que Catalunya sortirà reforçada amb el nou sistema, ja que li permetrà invertir més en els seus serveis públics, en els seus treballadors, en les seves empreses i en les famílies. Quant a l’ordinalitat, ha explicat que, al ser la comunitat catalana la tercera a aportar recursos a la caixa comuna, haurà de ser també la tercera a rebre. Aquesta és una llarga demanda de molts partits catalans, que inclou l’actual Govern de Salvador Illa, però que ha generat friccions històriques dins del PSOE.
No tot han sigut acords en la cita Sánchez-Junqueras , que es va prolongar durant una mica menys d’una hora i va arrencar amb una encaixada poc efusiva. Continua encallada la demanda dels republicans perquè Catalunya pugui recaptar el seu IRPF íntegrament en el futur. «És una qüestió que segueix pendent», ha admès el líder d’ERC. I com que no s’ha solucionat, Junqueras ha mantingut la porta tancada a negociar els pressupostos estatals i els de la Generalitat.
Els obstacles pendents
Un dels grans esculls de tot el procés és que el nou sistema haurà de passar pel Congrés, on no té els vots assegurats. Donant per fet els vots en contra del PP i Vox, hi ha partits de la majoria de la investidura com Junts que també han mostrat el seu rebuig. I sense el vot dels postconvergents, no hi haurà nou finançament. Aquest dijous, uns minuts abans de veure’s amb Sánchez, Junqueras ha començat ja a reclamar recolzaments al nou model. «Qui voti en contra de l’acord, estarà votant en contra que les escoles del país tinguin més recursos», ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Des d’Hisenda, recorden igualment que el model de finançament es votarà al Congrés dels Diputats i posen el focus en el PP, a qui acusen de no tenir un model alternatiu de finançament i de la incapacitat d’Alberto Núñez Feijóo per «posar d’acord a les seves comunitats». «El PP no vol reformar el model perquè les comunitats tinguin més recursos, el seu únic objectiu és confrontar és utilitzar el debat del finançament per confrontar amb el Govern», conclouen les mateixes fonts.
L’argument del líder republicà és que cal votar a favor del nou finançament perquè, tot i que pot ser que no sigui el concert econòmic que sempre ha defensat ERC, sí que suposarà un augment dels recursos dels quals disposarà la Generalitat. «Qui voti en contra de l’acord estarà deixant els diners en mans del Ministeri d’Hisenda en lloc de posar-lo a les escoles i trens de Catalunya», ha insistit.
Malgrat la severitat de l’avís, Junqueras ha assegurat que no busca polemitzar amb Junts i que sempre intenta ser«respectuós» amb la posició de tothom. De fet, ha donat a entendre que en les últimes setmanes ha parlat amb el líder d’aquest partit, Carles Puigdemont, per intentar convèncer-lo que se sumi al pacte quan arribi al Congrés. Això sí, ha reclamat als postconvergents que reflexionin de la seva negativa actual a recolzar el finançament.
Les paraules del líder d’ERC arriben després que aquest dimecres Junts digués que no té intenció de votar a favor del model si el que es presenta no és un concert econòmic com el que té Euskadi, informa Carlota Camps. «Actualitzar el ‘cafè per a tothom’ és un fracàs», va advertir la líder postconvergent a Madrid, Míriam Nogueras. I a falta de conèixer els detalls l’acord, si alguna cosa està clar és que el pacte no serà un concert, però sí que aportarà més recursos a les arques de la Generalitat.
