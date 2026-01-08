La Generalitat tornarà a sol·licitar diners al FLA
El Consell Executiu va aprovar ahir sol·licitar de nou l’adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per a l’exercici 2026. Ho va fer mitjançant un acord de Govern que es va aprovar en la reunió setmanal de l’Executiu català. Aquest és un tràmit necessari perquè la Generalitat es pugui acollir al fons, però no s’hi precisa la quantitat que finalment sol·licitarà.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar que la Generalitat no té ara com ara tancada quina serà la necessitat de finançament que haurà de cobrir per mitjà del fons de liquiditat. Hi ha diversos motius. La consellera va apuntar que, per primer cop en anys, la Generalitat també pot acudir als mercats privats de deute, que durant anys va tenir vetats per la seva delicada situació financera. També hi ha altres qüestions que cal tenir en compte, com ara que el Govern està pendent del desenllaç de la negociació del finançament i la condonació d’una part del deute que té contret, precisament, en virtut del FLA.
En un document del novembre destinat a inversors, la Generalitat va pensar demanar al FLA 8.538 milions. Però, segons va recalcar la mateixa Paneque, això és un "estudi aproximat" que no s’ha de donar per definitiu. "No hi ha cap quantitat tancada", va concloure. Catalunya va rebre l’any passat 8.113 milions procedents del fons de liquiditat. Va ser la segona comunitat després de la valenciana que més fons va rebre per aquest concepte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026