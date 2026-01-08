El Govern defensa un enviament eventual de tropes de pau a Ucraïna
Albares recalca que de moment no hi ha cap pla, sinó un "esbós d’idees", i que qualsevol decisió s’enquadraria en la legalitat internacional
Mario Saavedra
El Govern va introduint en el relat públic la possibilitat d’enviar tropes espanyoles a una eventual missió de pau a Ucraïna si s’aconsegueix un alto el foc i es signa un pla de pau amb Rússia, cosa que encara no ha passat i es veu llunyana, expliquen. "Espanya sempre ha tingut un paper molt important en totes les missions de pau. Sempre. Hem enviat tropes de pau a totes les latituds", va dir la ministra i portaveu de l’Executiu, Elma Saiz, en la roda de premsa després del Consell de Ministres d’ahir, el primer de l’any. "¿Com no ho hem de fer a Ucraïna si estem parlant d’Europa?".
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va advertir que es tracta només d’una possibilitat futura. "En aquests moments no hi ha cap pla de pau com a tal. Encara ni tan sols hi ha un alto el foc. El que hi ha és un esbós d’idees que ahir es van tractar a París per a un possible pla de pau", va dir el cap de la diplomàcia, en al·lusió a la reunió de la Coalició de Voluntaris d’ahir a la capital francesa.
Albares va afirmar que qualsevol eventual pas espanyol o europeu s’enquadraria en la legalitat internacional i va precisar que, si l’enviament es produeix per petició del mateix Estat afectat, no seria imprescindible un mandat de les Nacions Unides, impossible, altrament, perquè Rússia el vetaria.
Sobre Veneçuela, el Govern ja està en contacte amb el nou Govern de Delcy Rodríguez, després de la detenció il·legal i el trasllat als Estats Units de Nicolás Maduro. "Per descomptat estem ja en contacte amb les noves autoritats i amb el nou Govern mitjançant l’Ambaixada a Caracas", va confirmar Albares. "Serà el palau de la Moncloa el que faci els anuncis" dels contactes a un nivell més alt.
El ministre va afirmar que també va parlar amb qui part de la comunitat internacional considera president electe, Edmundo González, asilat a Espanya. El ministre va assegurar, a més, que va parlar amb les empreses espanyoles amb interessos a Veneçuela (unes 60 a banda de Telefónica, Repsol i Inditex) i va afegir que es mostren "tranquil·les".
Albares va assegurar ahir que Espanya "defensarà les regles de l’ordre internacional i els valors de pau, de diàleg i de seguretat" davant la llei de la selva que s’està imposant en l’ordre mundial. Així ho demostra "la situació viscuda aquest cap de setmana a Veneçuela" i "l’actual tensió entorn de Groenlàndia", però també el que fa anys que estem vivim tant a Ucraïna com a Gaza.
La "llei de la selva"
"L’alternativa que es planteja en aquests moments és entre dret internacional o llei de la selva, llei del més fort, entre autoritarisme i democràcia", va concloure Albares. "Ara que es parla tant de rearmament, necessitem un rearmament que també sigui moral en favor de la democràcia i del dret internacional". "Exigim respecte a la sobirania d’un país europeu com Dinamarca en relació amb Groenlàndia", va remarcar, a més, Albares sobre les aspiracions de Donald Trump.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026