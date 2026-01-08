Possible visita del Papa
El Govern i l’Església tanquen un acord per reparar econòmicament les víctimes de pederàstia
Es crearà un òrgan mixt, amb participació de les víctimes i reparacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a càrrec de l’Església
Iván Gil
De sorpresa i amb l’horitzó d’una possible pròxima visita del Papa a Espanya. D’aquesta manera han arribat a un acord el Govern i l’Església a Espanya per tancar el sistema de reparació i reconeixement a les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica per a les que ja no és possible la via judicial. L’Executiu s’havia posat final d’any com a data límit per mirar de desbloquejar aquesta carpeta, que portava des de l’abril del 2024 sense avenços. A tall d’ultimàtum, davant les resistències de la Conferència Episcopal, es va amenaçar d’optar per la via unilateral per obligar legalment l’Església a assumir les compensacions econòmiques. Ja no serà necessari.
El sistema acordat és el d’un òrgan mixt amb participació de les víctimes i reparacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a càrrec de l’Església. El Defensor del Poble serà la institució encarregada d’elaborar les propostes de reconeixement i reparació. L’Església catòlica haurà de donar compliment a les mesures reparadores en termini. Si no ho fessin la diòcesi, institut o entitat religiosa responsable, segons traslladen fonts coneixedores de l’acord, la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos garantiran el seu compliment.
La rúbrica d’aquest acord la plasmaran el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, amb el president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, al palau de Parcent, una de les seus del Departament que encapçala el titular de Justícia. Aquest acte no figurava a l’agenda pública del ministre per a la jornada d’aquest dijous.
Precisament, Bolaños ha citat les víctimes d’abusos a l’Església a una reunió aquest divendres a la qual diverses acudien, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, amb la idea que el ministre activaria la via unilateral davant les dificultats que hi havia per buscar una solució consensuada sobre la reparació econòmica a les víctimes de pederàstia. Una via que generava divisió entre les mateixes víctimes.
L’any nou ha portat l’acord. Que es produeix en un clima de desacords entre l’Executiu i la Conferència Episcopal evidenciat amb Argüello demanant «qüestió de confiança, moció de censura o eleccions» al president del Govern. Pedro Sánchez va acusar el president de la CEE d’interferència política i li va indicar que «el temps en què els bisbes interferien en la política va acabar quan va començar la democràcia». És més, el mateix Bolaños, que és l’encarregat de les relacions amb l’Església, va recriminar a Argüello per carta el seu comentari i deduint el seu interès per un Govern de PP i Vox que «no han mostrat el menor interès en les víctimes d’abusos».
Un acord que arriba també en el marc d’una possible pròxima visita del Sant Pare a Espanya. Precisament, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, i els cardenals José Cobo i Joan Josep Omella, arquebisbes de Madrid i Barcelona, respectivament, es reuniran el pròxim divendres 9 de gener amb la Secretaria d’Estat del Vaticà per posar sobre la taula el possible viatge del p apa Lleó XIV Espanya i tancar quines ciutats podria visitar.
Òrgan mixt
La pretensió del Govern amb l’objecte d’un acord, com va explicar Bolaños en la seva última reunió amb les associacions de víctimes, passava per empènyer la creació d’un òrgan mixt amb l’Església, com així ha sigut. Amb la pretensió de donar-li independència i deixar com una mena d’àrbitre el Defensor del Poble. L’objectiu és que compti amb les mateixes víctimes, tingui processos segurs i respectuosos i pugui decretar compensacions obligatòries a càrrec de la mateixa Església. Aquesta última tindria veu, però no vot en aquest òrgan.
El nou mecanisme de reparació preveu que la víctima iniciï el procés davant una unitat de tramitació del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Aquesta traslladarà el cas a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble, que realitzarà una proposta de resolució i, en el seu cas, reparació (simbòlica, restaurativa, espiritual i/o econòmica) atenent el sol·licitat per la víctima. Aquesta proposta es traslladarà a la comissió assessora de l’Església prevista en el seu Pla de Reparació Integral a Víctimes d’Abús (CPRIVA), que l’avaluarà i emetrà un informe.
Si hi ha conformitat de les parts (CPRIVA i persona sol·licitant), la proposta tindrà caràcter definitiu. Si hi ha disconformitat, ja sigui de la persona sol·licitant o de la CPRIVA, es convocarà una Comissió Mixta, amb participació de les associacions de víctimes, que deliberarà per arribar a un acord unànime. Si persistís la disconformitat, correspondrà a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble adoptar la resolució definitiva.
Bolaños, l’encarregat de les relacions amb l’Església, es va desplaçar al Vaticà el mes d’octubre passat per tractar aquest assumpte amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin. Ho va fer després que el Congrés desbloquegés la llei perquè no prescrigui la violència sexual en els menors.
Aquest acord desencalla l’última carpeta pendent amb l’Església, després d’haver-ne tancat d’altres de relatius a les immatriculacions de béns, a la modificació del règim tributari per eliminar algunes de les exempcions d’impostos i, més recentment, la resignificació de Cuelgamuros. Un projecte, aquest últim, que es va haver de desbloquejar directament amb el Vaticà.
