El jutge no fa cas del fiscal i porta al banc dels acusats Errejón per agressió sexual
El magistrat cita l’exportaveu de Sumar el 15 de gener i li fixa una fiança de 30.000 euros
Ángeles Vázquez
El jutge d’Instrucció número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, va optar per desatendre la fiscalia i va decidir obrir judici oral contra l’exdiputat i exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per un delicte d’agressió sexual que presumptament va cometre l’octubre del 2021 contra l’actriu Elisa Mouliaá. Així, serà un jutjat penal el que determini, després de la celebració del judici, si hi va haver delicte o no.
En una interlocutòria i una diligència d’ordenació, a les quals va tenir accés aquest diari, el jutge va decidir no esperar que es resolguin els recursos pendents contra la interlocutòria de transformació del procediment (equivalent a la de processament) i va donar un dia a Errejón perquè presti una fiança de 30.000 euros per "assegurar les responsabilitats pecuniàries que se li poguessin imposar-se" en el cas de ser condemnat. És la quantitat que l’acusació particular que exerceix l’actriu demanava en l’escrit d’acusació en què instava l’obertura d’un judici oral.
El magistrat, així mateix, cita Errejón el 15 de gener a les 9.30 hores per "citar-lo a termini, requerir-lo i notificar-li la interlocutòria d’obertura de judici oral", diligència a la qual haurà d’anar en persona junt amb el seu advocat.
La decisió del jutge Carretero és coherent amb la instrucció que ha desenvolupat durant una mica més d’un any d’investigació, iniciada quan Mouliaá va interposar denúncia contra l’exlíder de Més Madrid. Llavors, el magistrat va prendre declaració a Errejón i a l’actriu, en una declaració molt discutida pel to que va utilitzar en les seves preguntes. Entre els testimonis interrogats hi han figurat psiquiatres i testimonis que van ser en la festa en la qual presumptament es va produir un dels abusos. En contra del criteri de l’acusació, la fiscalia madrilenya demana el sobreseïment de les actuacions contra Errejón perquè no va quedar "prou justificada la perpetració del delicte".
