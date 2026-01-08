L’error de Feijóo
El suport d’Alberto Nuñez Feijóo a la intervenció política i militar dels EUA a Veneçuela, ¿és el reflex, segons sostenen diversos analistes amb la millor intenció, de l’absència d’una visió de política exterior del líder del PP?
Ernesto Ekaizer
¿El suport de Feijóo a la intervenció dels EUA a Veneçuela seria, com alguns afirmen, resultat d’un forat programàtic del PP?
La política exterior de Feijóo ha consistit a donar suport al Govern de Javier Milei a l’Argentina des del seu triomf, un president que ha aconseguit sobreviure en les últimes eleccions legislatives d’octubre del 2024 gràcies a la campanya de Trump, que va prometre una ajuda financera de 20.000 milions de dòlars si la gent el votava a ell. Trump ho va aconseguir i Milei segueix a la Casa Rosada.
I ara, també a l’Amèrica Llatina, Feijóo ha recolzat l’alliberament de Veneçuela com a resultat de la intervenció política i militar de l’Administració Trump. Una intervenció que ha suposat, almenys fins ara, inaugurar amb el nomenament de Delcy Rodríguez un madurisme sense Maduro.
Per descomptat, no és el que esperaven Feijóo, Aznar i el PP, que era que la premi Nobel María Corina Machado entrés triomfal a Caracas. Però Trump, pragmàtic, ja havia pactat la successió de Maduro: Delcy Rodríguez.
Feijóo creia que estava a punt de rendibilitzar la propaganda política a favor de Machado quan ni més ni menys que Trump i el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, li van arrabassar el trofeu. I van desqualificar Machado per no tenir respecte i suport polític.
Hi ha un punt en comú entre el que li va passar al llavors president Aznar i al Govern del PP, l’abril del 2002, i el que li ha passat a Feijóo. Aznar, ansiós per apuntar-se a l’aparent victòria del cop contra Chávez, va estar en la primera línia de suport al president George W. Bush pel que fa al suport exterior al cop d’Estat intern a Veneçuela de l’11 d’abril del 2002. El 23 de novembre del 2004, Miguel Ángel Cortés, llavors secretari d’Estat de Cooperació amb Iberoàmerica del Govern d’Aznar, em va explicar: "L’ambaixador Manuel Viturro va seguir les instruccions que li vam transmetre des de Madrid i juntament amb l’ambaixador dels EUA a Caracas va anar a reunir-se amb el flamant president provisional Carlos Carmona el 13 d’abril del 2002. Tant l’un com l’altre van expressar el desig que la situació es resolgués amb una normalització democràtica i hi hagués un cessament de la violència".
Cortés va ser molt transparent: "Jo mateix vaig mantenir cinc o sis converses el mateix 12 d’abril amb el subsecretari per a l’Hemisferi Occidental en el Departament d’Estat, Otto Reich, en les quals vam elaborar una declaració conjunta EUA-Espanya sobre la situació", va recordar Cortés. Segons aquesta declaració, "els governs dels EUA i Espanya expressen el desig que l’excepcional situació que experimenta Veneçuela condueixi en el termini més breu a la normalització democràtica plena i serveixi per aconseguir un consens nacional i la garantia dels drets i llibertats fonamentals, i també insten l’Organització d’Estats Americans [OEA] a ajudar Veneçuela a consolidar les seves institucions democràtiques".
El diagnòstic que van fer Otto Reich, a Washington, i Miguel Ángel Cortés, a Madrid, va sorgir del fet que el cop d’Estat era consumat. Per tant, tant l’un com l’altre van evitar condemnar l’avalot, donant per fet l’obertura d’una nova situació. El president Chávez va ser segrestat primer a la base de Fort Tiuna i després "retingut" a l’illa de l’Orchila, a 160 quilòmetres de Caracas. Ni Exteriors a Madrid ni l’Ambaixada a Caracas van condemnar el cop d’Estat i van emfatitzar, en canvi, la pressió democràtica sobre el nou president, emergent del cop.
El 12 d’abril a la tarda, Aznar va parlar per telèfon amb el president colpista Carmona.
Estrepitosament
El polític veneçolà Eduardo Fernández, amb qui vaig parlar l’1 de desembre del 2004, em va explicar com va anar la comunicació. Fernández em va dir que, després de saber l’11 d’abril del 2002 a la nit que el president Chávez havia renunciat, va anar al palau de Miraflores, seu de la presidència. Al saber més detalls de la crisi, va decidir trucar a Aznar, de qui es considera amic i va ser qui va proposar la seva designació com a president de la Fundació Popular Iberoamericana. "Vaig considerar que havia de parlar amb Aznar, i el vaig informar de la situació. Vaig trucar al palau de la Moncloa. Em va atendre la secretària del senyor Aznar i poc després es va posar ell al telèfon. Li vaig dir que Chávez havia presentat la renúncia. I em va indicar que la crisi s’havia de resoldre amb mètodes democràtics", va dir Fernández.
El testimoni de Fernández permet deduir que, en aquelles hores del 12 d’abril del 2002, Carmona ni tan sols era una "autoritat de fet". Era el cap civil del cop militar amb aspiració, com després va passar, d’aconseguir el poder i jurar com a "president provisional" d’una junta civicomilitar.
El gener del 2026, Feijóo es va apuntar a la intervenció dels EUA a Veneçuela amb l’esperança que, al compàs de la caiguda de Maduro, la sort de Pedro Sánchez i de José Luis Rodríguez Zapatero també estigués tirada.
I va fallar. Estrepitosament.
