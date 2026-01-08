Violència als Estats Units
Mor una dona per trets d’agents migratoris dels EUA a Minnesota, que declara l’estat d’emergència
Les autoritats van disparar a l’ocupant d’un vehicle enmig d’una gran batuda ordenada per Donald Trump
L’estat ha declarat l’emergència i ha allistat la Guàrdia Nacional
Irene Benedicto
Una dona va morir aquest dimecres després de rebre un tret d’un agent federal d’immigració durant un operatiu de gran envergadura a Minneapolis. El succés, ocorregut en un barri residencial, afegeix un nou focus de tensió a una ciutat especialment sensible a l’ús de la força policial i al debat sobre la política migratòria. Minnesota ha declarat l’estat d’emergència després de la polèmica actuació policial.
El tiroteig es va produir quan un agent del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) va obrir foc contra la conductora dins del seu vehicle, en una zona residencial. Les autoritats no han fet pública la identitat de la dona ni més detalls sobre la seva situació migratòria.
La mort es produeix en un context ja carregat. Des de dimarts, Minneapolis està en estat d’alerta després de l’anunci del DHS de l’inici d’una operació amb uns 2.000 agents desplegats a la zona. I el governador de Minnesota ha declarat l’estat d’emergència aquest dimecres i ha demanat a la Guàrdia Nacional preparar-se després de la mort de la dona.
L’operatiu està vinculat, en part, a acusacions de frau relacionades amb residents d’origen somali, una comunitat històricament assentada a la regió. Per a molts veïns, el desplegament ha sigut percebut com un senyal d’intimidació més que com una acció policial rutinària.
Un xut enmig de l’operatiu
D’acord amb la versió del Departament de Seguretat Nacional (DHS),la dona va intentar arremetre amb el seu vehicle contra diversos agents desplegats a la zona. El tret, assenyala l’agència governamental, es va produir com a resposta defensiva davant una amenaça que els agents van considerar immediata.
Al·legant una suposada autodefensa, la portaveu del DHS, Tricia McLaughlin, va afirmar que la dona havia «convertit el seu vehicle en una arma» i que l’agent va actuar al témer «per la seva vida, la dels seus companys i la seguretat del públic». El cas està ara sota investigació.
El succés marca un salt qualitatiu en la violència associada als operatius migratoris impulsats per l’Administració de Donald Trump, en el seu segon mandat. Des del 2024, almenys cinc persones han mort en diferents estats en el marc d’aquestes actuacions federals.
Protestes i xoc polític
Després del tiroteig, desenes de manifestants es van congregar al lloc. Hi va haver crits, xiulets i acusacions directes als agents federals i locals. Les consignes es van repetir amb un to familiar: «¡Vergonya!» i «¡ICE fora de Minnesota!», corejaven els manifestants rere el cordó policial. L’escena va evocar altres protestes recents contra les batudes migratòries a grans ciutats del país.
La secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, va elevar encara més el to al qualificar l’ocorregut com un «acte de terrorisme domèstic». En declaracions a Fox News, va afirmar que els agents van intentar abandonar el lloc i que la dona, juntament amb altres persones, «es va llançar contra el vehicle». «Això demostra els atacs a què estan sotmesos els agents d’ICE cada dia», va afirmar, abans d’afegir que aquest tipus d’accions han de considerar-se «actes de terrorisme».
El Departament de Seguretat Nacional va confirmar aquest dimecres que la dona va morir durant un enfrontament entre agents federals i manifestants a Minneapolis, en el marc del que va descriure com a «operacions dirigides». Segons la portaveu Tricia McLaughlin, membres de la comunitat van mirar de bloquejar els vehicles d’ICE, i l’agent va disparar «en defensa pròpia» quan la dona va intentar atropellar els agents. Diversos testimonis van assegurar, no obstant, que els agents li ordenaven sortir del cotxe i que ella semblava intentar marxar quan es van produir els trets, una divergència de relats que afegeix complexitat a un episodi ja políticament inflamable.
L’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, va reaccionar amb contundència. Va acusar els agents federals de «causar el caos a la nostra ciutat» i va exigir públicament que ICE abandoni «la ciutat i l’estat immediatament».
«Estem fermament del costat de les nostres comunitats immigrants i refugiades», va escriure Frey a les xarxes socials. El seu missatge reflecteix una fractura cada vegada més visible entre autoritats locals demòcrates i el Govern federal en matèria migratòria.
D’altra banda, el president dels EUA, Donald Trump, ha acusat la dona de resistir-se i obstruir la feina dels agents, mentre va acusar l’«esquerra radical» d’estar darrere del succés. «La conductora es va comportar de manera caòtica, resistint-se a l’autoritat abans d’atropellar brutalment un agent d’ICE», ha escrit el president en el seu compte oficial de Truth Social en reacció a la mort de la dona en mans d’agents migratoris a la ciutat més gran de l’estat de Minnesota.
La ciutat de George Floyd
El tiroteig va passar en un barri modest, a poques illes d’alguns dels mercats immigrants més antics de Minneapolis. Un entorn quotidià, travessat ara per una nova ferida.
A poc més d’un quilòmetre hi ha el lloc on George Floyd va ser assassinat per un policia el 2020. Per a molts residents, la proximitat no és només geogràfica: és simbòlica. La mort torna a plantejar preguntes incòmodes sobre ús de la força, autoritat federal i comunitats vulnerables.
