Sánchez pacta avui amb Junqueras donar gairebé 5.000 milions més a Catalunya
El cap de l’Executiu i el líder d’ERC desencallaran l’encaix legal perquè la Generalitat pugui recaptar l’IRPF / Montero presentarà la seva proposta a les autonomies les pròximes setmanes
Quim Bertomeu
Després de mesos de negociació a tres bandes entre el Govern, la Generalitat i ERC, ha arribat l’hora de la veritat. Avui es reuneixen a la Moncloa per primera vegada el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, des que va sortir de la presó pel referèndum de l’1-O, per escenificar un acord pel qual Catalunya tindrà un nou finançament amb què ingressarà de l’Estat prop de 5.000 milions més dels que rep ara. Aquesta trobada serà el punt de partida d’una reforma del finançament autonòmic que afectarà el conjunt de les comunitats de règim comú. Una reforma per la qual tots els territoris hauran de percebre més recursos que amb el sistema actual, que fa 12 anys que està caducat. La qüestió és com es repartiran aquests fons i si existeix la fórmula màgica perquè tothom quedi satisfet.
Quant a Catalunya, l’acord entre el Govern central, la Generalitat i ERC és tan madur que els republicans es van permetre ahir revelar les xifres. El portaveu d’ERC, Isaac Albert, va explicar a Catalunya Ràdio que el pacte reportarà a Catalunya "entre 4.000 i 5.000 milions" més que ara i que serà un "bon acord" per als catalans. Després va precisar que seria "més a prop" dels 5.000 que no pas dels 4.000 milions. Si en la reunió d’avui tot surt bé, l’encarregat de donar la xifra final serà el mateix Junqueras després de veure’s amb Sánchez.
El preu del desgast
El preu que va posar ERC al seu dia per recolzar el president al Congrés i Salvador Illa al Parlament va ser que, a canvi d’assumir el desgast de sostenir els socialistes, els republicans serien els encarregats d’anunciar els grans pactes.
Fonts del Govern no qüestionen en privat les xifres que comunica ERC, però eviten confirmar xifres abans que María Jesús Montero porti el nou model de finançament a un pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda ultima els detalls finals de la seva proposta amb la intenció de presentar-la a les comunitats aquest mateix gener o, a tot tardar, en la primera quinzena de febrer. A partir d’allà s’aprovarà el projecte de reforma amb l’objectiu d’arrencar la tramitació parlamentària a l’abril.
El missatge de l’Executiu és que no solament es beneficiarà Catalunya del nou finançament, sinó que es generalitzarà l’augment de recursos a la resta de comunitats autònomes. La proposta del Govern "donarà més recursos a totes", remarcava la ministra portaveu, Elma Saiz, dimecres en roda de premsa després del Consell de Ministres. Com que l’acord sobre el finançament singular té detractors no solament en l’oposició, sinó també dins del mateix PSOE, l’Executiu mira de desempallegar-se l’etiqueta del "greuge" i obrir el focus més enllà de Catalunya. La negociació del nou finançament de Catalunya, a banda dels 5.000 milions que concentren totes les mirades, té almenys dues carpetes més. La primera és que Junqueras aspira a arrencar a Sánchez el compromís perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF que es paga a la comunitat a partir del 2028. Els republicans ja tenen redactada una llei per presentar al Congrés que recull tots els canvis que es necessitaran. Ara volen que el PSOE assumeixi el compromís que, com a mínim, la norma es pugui debatre a la Cambra baixa.
Respectar l’ordinalitat
L’altra gran carpeta és si el nou finançament respectarà el principi d’ordinalitat, és a dir, que les comunitats com Catalunya no perdin posicions en el rànquing d’autonomies entre els recursos que aporten a la caixa comuna i els que després reben. Tant ERC com la Generalitat donen per fet que aquest factor es respectarà. A Hisenda fan equilibris respecte a l’encaix de l’ordinalitat. Diuen que s’ha estudiat, però rebaixen les expectatives sobre que s’expliciti negre sobre blanc, com si fos una mena de reconeixement de facto, a tot estirar. Una línia vermella en una bona part de les federacions socialistes, que històricament han confrontat amb aquestes posicions del PSC des de l’època de Pasqual Maragall.
En l’Executiu de Sánchez es mostren optimistes respecte al fet que en la reunió hi hagi avenços per desencallar no solament la qüestió del finançament, sinó altres assumptes pendents de l’acord d’investidura. Un pas previ imprescindible per negociar els Pressupostos, sobre els quals el Govern manté la determinació de presentar-los. ERC ha assegurat que, si la cita arriba a bon port, es posarà a negociar tant els comptes estatals com els de la Generalitat. "Si tanquem l’acord de finançament, parlarem de pressupostos on faci falta", va confirmar Albert.
