Sánchez va recórrer a Ábalos per assegurar el lideratge de Morant en el PSPV
DIEGO AITOR SAN JOSÉ
Pedro Sánchez va demanar ajuda a José Luis Ábalos per assegurar el lideratge al capdavant del PSPV de Diana Morant, avui ministra de Ciència, Innovació i Universitats. Així es desprèn d’uns missatges de WhatsApp intercanviats entre el president del Govern i secretari general del PSOE i la seva ex mà dreta en el partit el gener del 2024, quan el lideratge al capdavant de la federació valenciana dels socialistes encara estava en disputa entre Morant, Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, a qui donava suport l’exministre, com demostren els missatges publicats ahir per Vozpópuli.
"Hola, José Luis, no sabia que donaries suport a Alejandro Soler. Una salutació", assenyala un dels missatges enviats per Sánchez a Ábalos el 26 de gener del 2024. És l’inici d’una conversa que versa sobre la situació orgànica del PSPV i la possible influència de l’exministre en la que va ser la seva federació.
Ábalos havia perdut una part important del poder orgànic que havia acumulat en el PSPV. No obstant, encara comptava amb un grup prou nombrós perquè Sánchez es preocupés per com podia influir en unes hipotètiques primàries (que no es van arribar a celebrar) per a les quals havia ungit una de les seves ministres. Per això Sánchez li indica que és "un error" aquest suport a Soler .
Petició directa
Després d’un missatge en el qual Ábalos mostra la seva predisposició a ajudar, el president del Govern li indica: "És el millor, José Luis. Saps que t’estimo com un amic. Però, més enllà d’això, en l’àmbit polític hem d’estar units". "En això sempre hi he estat, però has de saber que ningú m’ha demanat cap tipus d’ajuda", respon l’exministre. És llavors quan Sánchez li fa la petició directa d’ajuda. "Ok, doncs te la demano jo", indica el líder socialista, i Ábalos respon amb un "He, he, he" i una emoticona d’una cara somrient. "Doncs això", sentencia Sánchez.
